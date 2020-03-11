***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.463.108 -15.899.076Net Dönem Karı (Zararı)24.451.281 24.063.891NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.417.435 -16.851.394Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.837.513 -5.941.298Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-579.922 -10.910.096İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.408.251 -29.052.871Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.596.031 -150.617Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 9.268.998 -2.163.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.081.218 -26.738.915FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.625.595 -21.840.374Alınan Faiz11 5.837.513 5.941.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.561.656 12.369.743Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit57.136.956 66.453.355Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-69.698.612 -54.083.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.901.452 -3.529.333NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.901.452 -3.529.333DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.311.559 4.840.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.213.011 1.311.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.213.011 1.311.559Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 704.607 476.887Ters Repo Alacakları8 3.262.975 80.039Takas Alacakları5 6.185.375Finansal Varlıklar6 112.985.175 104.324.035TOPLAM VARLIKLAR127.351.143 106.192.520YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.366.522 97.524TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.366.522 97.524TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)117.984.621 106.094.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)106.094.996 69.661.362Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)24.451.281 24.063.891Katılma Payı İhraç Tutarı (+)57.136.956 66.453.355Katılma Payı İade Tutarı (-)-69.698.612 -54.083.612TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 117.984.621 106.094.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.837.513 5.941.298Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 19.167.312 8.274.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar579.922 10.910.096ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.584.747 25.126.349Yönetim Ücretleri-985.124 -942.771Saklama Ücretleri-77.760 -77.771Denetim Ücretleri-2.488 -2.358Kurul Ücretleri-19.761 -18.000Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -10.515 -15.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -37.818 -6.331ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.133.466 -1.062.458ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.451.281 24.063.891NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.451.281 24.063.891DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.451.281 24.063.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827095BIST