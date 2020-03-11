***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
11.03.2020 16:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.463.108 -15.899.076
Net Dönem Karı (Zararı)
24.451.281 24.063.891
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.417.435 -16.851.394
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.837.513 -5.941.298
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-579.922 -10.910.096
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.408.251 -29.052.871
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.596.031 -150.617
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 9.268.998 -2.163.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.081.218 -26.738.915
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.625.595 -21.840.374
Alınan Faiz
11 5.837.513 5.941.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.561.656 12.369.743
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
57.136.956 66.453.355
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-69.698.612 -54.083.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.901.452 -3.529.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.901.452 -3.529.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.311.559 4.840.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.213.011 1.311.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.213.011 1.311.559
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 704.607 476.887
Ters Repo Alacakları
8 3.262.975 80.039
Takas Alacakları
5 6.185.375
Finansal Varlıklar
6 112.985.175 104.324.035
TOPLAM VARLIKLAR
127.351.143 106.192.520
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 9.366.522 97.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.366.522 97.524
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
117.984.621 106.094.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.094.996 69.661.362
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.451.281 24.063.891
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
57.136.956 66.453.355
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-69.698.612 -54.083.612
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 117.984.621 106.094.996
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.837.513 5.941.298
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 19.167.312 8.274.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
579.922 10.910.096
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.584.747 25.126.349
Yönetim Ücretleri
-985.124 -942.771
Saklama Ücretleri
-77.760 -77.771
Denetim Ücretleri
-2.488 -2.358
Kurul Ücretleri
-19.761 -18.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -10.515 -15.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -37.818 -6.331
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.133.466 -1.062.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.451.281 24.063.891
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.451.281 24.063.891
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.451.281 24.063.891
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827095
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