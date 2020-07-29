***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.615 -633.485.818Net Dönem Karı (Zararı)43.187.480 24.897.401NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-453.608 -34.984.689Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -319Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-453.608 -34.984.370İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.819.487 -623.398.849Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-435.524Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler71.665 695.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.455.628 -624.094.383FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-85.615 -633.486.137Alınan Faiz319FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 633.560.003Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit633.560.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.615 74.185NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.615 74.185DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 172.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 86.903 74.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 86.903 172.518Diğer Alacaklar5 1.112.954 677.430Finansal Varlıklar6 703.410.086 660.500.850TOPLAM VARLIKLAR704.609.943 661.350.798YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 1.308.295 1.236.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.308.295 1.236.630TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)703.301.648 660.114.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)660.114.168Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.187.480 24.897.401Katılma Payı İhraç Tutarı (+)633.560.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 703.301.648 658.457.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri4,11 319Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 453.608 33.605Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar45.339.217 34.984.370Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.087.224 569.887ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.880.049 35.588.181Yönetim Ücretleri4 -658.557 -388.311Saklama Ücretleri-347.155 -205.692MKK Ücretleri-5.679 -3.955Kurul Ücretleri-101.122 -65.106Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.625 -150.654Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -2.578.431 -9.877.062ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.692.569 -10.690.780ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.187.480 24.897.401NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.187.480 24.897.401DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.187.480 24.897.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863929BIST