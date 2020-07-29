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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:24
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.615 -633.485.818
Net Dönem Karı (Zararı)
43.187.480 24.897.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-453.608 -34.984.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -319
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-453.608 -34.984.370
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.819.487 -623.398.849
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-435.524
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
71.665 695.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.455.628 -624.094.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.615 -633.486.137
Alınan Faiz
319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 633.560.003
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
633.560.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.615 74.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.615 74.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 86.903 74.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 86.903 172.518
Diğer Alacaklar
5 1.112.954 677.430
Finansal Varlıklar
6 703.410.086 660.500.850
TOPLAM VARLIKLAR
704.609.943 661.350.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.308.295 1.236.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.308.295 1.236.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
703.301.648 660.114.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
660.114.168
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.187.480 24.897.401
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
633.560.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 703.301.648 658.457.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
4,11 319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 453.608 33.605
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.339.217 34.984.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.087.224 569.887
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.880.049 35.588.181
Yönetim Ücretleri
4 -658.557 -388.311
Saklama Ücretleri
-347.155 -205.692
MKK Ücretleri
-5.679 -3.955
Kurul Ücretleri
-101.122 -65.106
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.625 -150.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.578.431 -9.877.062
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.692.569 -10.690.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.187.480 24.897.401
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.187.480 24.897.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.187.480 24.897.401



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863929


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IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
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Tam 2.986 3.031 52,90  
Yarım 1.449 1.475 21,40  
Çeyrek 727 740 12,10  
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Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,03  
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