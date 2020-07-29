***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.188.108 3.049.635Net Dönem Karı (Zararı)21.473.331 28.392.584NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.562.204 -15.396.451Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.582Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.313.705Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.248.499 -15.389.869İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.412.940 -9.953.080Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.242.370Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-920.555 143.653İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.250.015 -10.096.733FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.501.813 3.043.053Alınan Temettü12.313.705Alınan Faiz6.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.158.309 -3.047.172Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit35.599.993Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.441.684 -3.047.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.799 2.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.799 2.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.879 3.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.080 6.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.080 31.879Takas Alacakları7 64.145.538 62.468.471Diğer Alacaklar8 275.399 710.096Finansal Varlıklar6 568.057.465 520.558.953TOPLAM VARLIKLAR632.480.482 583.769.399YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,8 758.871 1.679.426TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)758.871 1.679.426TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)631.721.611 582.089.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)582.089.973 567.570.153Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.473.331 28.392.584Katılma Payı İhraç Tutarı (+)35.599.993Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.441.686 -3.047.172TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 631.721.611 592.915.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13,14 6.582Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar4,13 12.838.412 18.211.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14.248.497 15.389.869Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.086.909 33.614.710Yönetim Ücretleri4 -3.051.916 -2.819.162Saklama Ücretleri-290.558 -271.559Denetim Ücretleri-219.242 -326.971Kurul Ücretleri-91.249 -86.384Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -43.371 -38.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -1.917.242 -1.679.065ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.613.578 -5.222.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.473.331 28.392.584NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.473.331 28.392.584DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.473.331 28.392.584http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863989BIST