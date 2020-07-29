***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.188.108 3.049.635
Net Dönem Karı (Zararı)
21.473.331 28.392.584
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.562.204 -15.396.451
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.582
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-12.313.705
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.248.499 -15.389.869
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.412.940 -9.953.080
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.242.370
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-920.555 143.653
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.250.015 -10.096.733
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.501.813 3.043.053
Alınan Temettü
12.313.705
Alınan Faiz
6.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.158.309 -3.047.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.599.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.441.684 -3.047.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.799 2.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.799 2.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.879 3.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.080 6.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.080 31.879
Takas Alacakları
7 64.145.538 62.468.471
Diğer Alacaklar
8 275.399 710.096
Finansal Varlıklar
6 568.057.465 520.558.953
TOPLAM VARLIKLAR
632.480.482 583.769.399
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,8 758.871 1.679.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
758.871 1.679.426
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
631.721.611 582.089.973
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
582.089.973 567.570.153
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.473.331 28.392.584
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.599.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.441.686 -3.047.172
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 631.721.611 592.915.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13,14 6.582
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4,13 12.838.412 18.211.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.248.497 15.389.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.086.909 33.614.710
Yönetim Ücretleri
4 -3.051.916 -2.819.162
Saklama Ücretleri
-290.558 -271.559
Denetim Ücretleri
-219.242 -326.971
Kurul Ücretleri
-91.249 -86.384
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -43.371 -38.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.917.242 -1.679.065
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.613.578 -5.222.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.473.331 28.392.584
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.473.331 28.392.584
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.473.331 28.392.584
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863989
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