***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.201 -395.994.693Net Dönem Karı (Zararı)25.931.439 3.501.506NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-27.531.040 -10.318.730Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.531.040 -10.318.518İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.538.400 -389.177.681Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.577 -2.420Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler125.644 315.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.427.333 -389.491.207FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-61.201 -395.994.905Alınan Faiz212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 396.130.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit396.130.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.201 135.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-61.201 135.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 87.658 135.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 87.658 148.859Takas Alacakları5 83.369 81.351Diğer Alacaklar5 12.559Finansal Varlıklar6 427.267.286 401.163.579TOPLAM VARLIKLAR427.450.872 401.393.789YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 440.383 314.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)440.383 314.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)427.010.489 401.079.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)401.079.050Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.931.439 3.501.506Katılma Payı İhraç Tutarı (+)396.130.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 427.010.489 399.631.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 275.709 29.966Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar27.531.040 10.318.518Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7 182.499 90.179ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.989.248 10.438.875Yönetim Ücretleri4 -399.931 -235.619Saklama Ücretleri-209.744 -124.793Denetim Ücretleri-5.679 -3.955Kurul Ücretleri-61.411 -39.522Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -162.222 -120.906Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -1.218.822 -6.412.574ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.057.809 -6.937.369ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.931.439 3.501.506NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.931.439 3.501.506DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.931.439 3.501.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863990BIST