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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:40
GÜNCEL HABERLER



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.201 -395.994.693
Net Dönem Karı (Zararı)
25.931.439 3.501.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.531.040 -10.318.730
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.531.040 -10.318.518
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.538.400 -389.177.681
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.577 -2.420
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
125.644 315.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.427.333 -389.491.207
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.201 -395.994.905
Alınan Faiz
212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 396.130.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
396.130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.201 135.307
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-61.201 135.307
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 87.658 135.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 87.658 148.859
Takas Alacakları
5 83.369 81.351
Diğer Alacaklar
5 12.559
Finansal Varlıklar
6 427.267.286 401.163.579
TOPLAM VARLIKLAR
427.450.872 401.393.789
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 440.383 314.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
440.383 314.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
427.010.489 401.079.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
401.079.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.931.439 3.501.506
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
396.130.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 427.010.489 399.631.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 275.709 29.966
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
27.531.040 10.318.518
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7 182.499 90.179
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.989.248 10.438.875
Yönetim Ücretleri
4 -399.931 -235.619
Saklama Ücretleri
-209.744 -124.793
Denetim Ücretleri
-5.679 -3.955
Kurul Ücretleri
-61.411 -39.522
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -162.222 -120.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -1.218.822 -6.412.574
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.057.809 -6.937.369
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.931.439 3.501.506
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.931.439 3.501.506
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.931.439 3.501.506



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863990


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
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Frank 7,6049 7,6507 % 1,12  
Riyal 1,8542 1,8635 % 0,65  
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Altın Gr. 441 441 4,36  
Cumhuriyet 2.892 2.934 38,70  
Tam 2.979 3.024 46,50  
Yarım 1.446 1.472 18,30  
Çeyrek 725 738 10,50  
Gümüş.Ons 24,16 24,21 -0,22  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,02  
B. Petrol 44,09 44,09 0,48  
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