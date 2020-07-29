***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.980.674 -101.909.817
Net Dönem Karı (Zararı)
6.292.908 5.063.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.378.866 -6.934.799
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.378.866 -6.934.799
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.066.632 -100.038.587
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
54.501 -1.274
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.076 193.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.060.207 -100.231.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.980.674 -101.909.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 109.572.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
109.572.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.980.674 7.662.183
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.980.674 7.662.183
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.333.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.314.430 7.662.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.314.430 5.333.756
Takas Alacakları
5 95.700 150.202
Finansal Varlıklar
6 108.837.608 107.166.000
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 6.814.361
TOPLAM VARLIKLAR
120.247.738 119.464.319
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 225.859 273.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
225.859 273.935
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
120.021.879 119.190.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.728.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.292.907 5.063.569
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
109.572.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 120.021.879 114.635.569
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 280.880 234.156
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.378.866 6.934.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 61.684 31.750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.721.430 7.200.705
Yönetim Ücretleri
4 -865.785 -410.863
Saklama Ücretleri
-61.259 -27.921
MKK Ücretleri
-5.679 -3.955
Kurul Ücretleri
-5.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-32.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -495.799 -1.656.521
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.428.522 -2.137.136
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.292.908 5.063.569
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.292.908 5.063.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.292.908 5.063.569
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863994
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