***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.980.674 -101.909.817Net Dönem Karı (Zararı)6.292.908 5.063.569NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.378.866 -6.934.799Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.378.866 -6.934.799İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.066.632 -100.038.587Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler54.501 -1.274Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.076 193.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.060.207 -100.231.201FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.980.674 -101.909.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 109.572.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit109.572.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.980.674 7.662.183NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.980.674 7.662.183DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.333.756DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.314.430 7.662.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.314.430 5.333.756Takas Alacakları5 95.700 150.202Finansal Varlıklar6 108.837.608 107.166.000Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 6.814.361TOPLAM VARLIKLAR120.247.738 119.464.319YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 225.859 273.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)225.859 273.935TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)120.021.879 119.190.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)113.728.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.292.907 5.063.569Katılma Payı İhraç Tutarı (+)109.572.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 120.021.879 114.635.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 280.880 234.156Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.378.866 6.934.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 61.684 31.750ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.721.430 7.200.705Yönetim Ücretleri4 -865.785 -410.863Saklama Ücretleri-61.259 -27.921MKK Ücretleri-5.679 -3.955Kurul Ücretleri-5.732Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-32.144Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -495.799 -1.656.521ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.428.522 -2.137.136ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.292.908 5.063.569NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.292.908 5.063.569DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.292.908 5.063.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863994BIST