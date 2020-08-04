***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
04.08.2020 16:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.035.345 0
Net Dönem Karı (Zararı)
11.386.497
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.484.307 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.484.307
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.937.535 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.130
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
262.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.213.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.035.345 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.035.345 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.035.345 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.039.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.230 9.039.575
Diğer Alacaklar
5 28.164.070 28.177.200
Finansal Varlıklar
6 373.449.548 352.752.000
TOPLAM VARLIKLAR
401.617.848 389.968.775
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 274.224 11.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
274.224 11.648
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
401.343.624 389.957.127
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
389.957.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.386.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 401.343.624 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 74.290
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.484.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 205.751
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.764.348 0
Yönetim Ücretleri
4 -390.624
Saklama Ücretleri
-192.278
Denetim Ücretleri
-2.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -2.792.863
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.377.851 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.386.497 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.386.497 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.386.497 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864783
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