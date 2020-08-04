***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.035.345 0Net Dönem Karı (Zararı)11.386.497NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.484.307 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.484.307İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.937.535 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler13.130Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler262.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.213.241FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.035.345 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.035.345 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.035.345 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.039.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.230 9.039.575Diğer Alacaklar5 28.164.070 28.177.200Finansal Varlıklar6 373.449.548 352.752.000TOPLAM VARLIKLAR401.617.848 389.968.775YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 274.224 11.648TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)274.224 11.648TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)401.343.624 389.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)389.957.127Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.386.497TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 401.343.624 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 74.290Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14.484.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 205.751ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.764.348 0Yönetim Ücretleri4 -390.624Saklama Ücretleri-192.278Denetim Ücretleri-2.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -2.792.863ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.377.851 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.386.497 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.386.497 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.386.497 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864783BIST