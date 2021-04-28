***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.246.927 -20.897.460Net Dönem Karı (Zararı)4.792.582 1.386.775NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER306.489 -1.619.027Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -768.878 -490.413Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.075.367 -1.128.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER21.378.978 -21.155.621Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 153.857 16.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.225.121 -21.171.874FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.478.049 -21.387.873Alınan Faiz11 768.878 490.413FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.303.117 21.127.127Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.726.512 21.127.127Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-35.029.629YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.190 229.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-56.190 229.667DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 229.667DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 173.477 229.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 173.477 229.667Finansal Varlıklar6 22.300.488TOPLAM VARLIKLAR173.477 22.530.155YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 170.110 16.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)170.110 16.253TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)3.367 22.513.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)22.513.902Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.792.582 1.386.775Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.726.512 21.127.127Katılma Payı İade Tutarı (-)-35.029.629TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 3.367 22.513.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 768.878 490.413Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.393.595 -182.989Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.075.367 1.128.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler736ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.087.106 1.436.774Yönetim Ücretleri4,13 -59.403 -22.902Saklama Ücretleri-42.133 -12.010MKK Ücretleri-13.408 -5.900Kurul Ücretleri-3.003 -729Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.965 -1.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,12 -172.612 -6.508ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-294.524 -49.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.792.582 1.386.775NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.792.582 1.386.775DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.792.582 1.386.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931712BIST