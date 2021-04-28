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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:30



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.246.927 -20.897.460
Net Dönem Karı (Zararı)
4.792.582 1.386.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
306.489 -1.619.027
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -768.878 -490.413
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.075.367 -1.128.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.378.978 -21.155.621
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 153.857 16.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.225.121 -21.171.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.478.049 -21.387.873
Alınan Faiz
11 768.878 490.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.303.117 21.127.127
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.726.512 21.127.127
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-35.029.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.190 229.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.190 229.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 229.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.477 229.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 173.477 229.667
Finansal Varlıklar
6 22.300.488
TOPLAM VARLIKLAR
173.477 22.530.155
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 170.110 16.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
170.110 16.253
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.367 22.513.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.513.902
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.792.582 1.386.775
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.726.512 21.127.127
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-35.029.629
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.367 22.513.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 768.878 490.413
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.393.595 -182.989
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.075.367 1.128.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
736
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.087.106 1.436.774
Yönetim Ücretleri
4,13 -59.403 -22.902
Saklama Ücretleri
-42.133 -12.010
MKK Ücretleri
-13.408 -5.900
Kurul Ücretleri
-3.003 -729
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.965 -1.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,12 -172.612 -6.508
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-294.524 -49.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.792.582 1.386.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.792.582 1.386.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.792.582 1.386.775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931712


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