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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:31



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-406.537.278 -41.910.777
Net Dönem Karı (Zararı)
132.394.331 21.565.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-120.667.144 -2.321.900
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.192.306 -2.098.583
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-116.474.838 -223.317
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-422.456.771 -63.253.192
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.997.629 -14.380.487
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.020.130 93.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-427.474.530 -48.966.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-410.729.584 -44.009.360
Alınan Faiz
11 4.192.306 2.098.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
406.588.297 41.818.053
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.462.709.800 164.765.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.056.121.503 -122.947.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.019 -92.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.019 -92.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.110 107.834
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.129 15.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.129 15.110
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.791.919 3.135.222
Ters Repo Alacakları
5 9.134.320 11.788.646
Finansal Varlıklar
6 644.846.637 100.897.269
TOPLAM VARLIKLAR
655.839.005 115.836.247
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.196.499 176.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.196.499 176.369
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
654.642.506 115.659.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
115.659.878 52.276.093
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
132.394.331 21.565.732
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.462.709.800 164.765.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.056.121.503 -122.947.455
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 654.642.506 115.659.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.192.306 2.098.583
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.890.328 20.941.841
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
116.474.838 223.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 21.937 157.693
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
142.579.409 23.421.434
Yönetim Ücretleri
13 -9.160.554 -1.625.153
Saklama Ücretleri
-445.622 -92.448
Denetim Ücretleri
-4.315 -2.634
Kurul Ücretleri
-109.993 -15.372
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -451.964 -113.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -12.630 -6.837
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.185.078 -1.855.702
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.394.331 21.565.732
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
132.394.331 21.565.732
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
132.394.331 21.565.732



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931716


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