***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-406.537.278 -41.910.777Net Dönem Karı (Zararı)132.394.331 21.565.732NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-120.667.144 -2.321.900Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.192.306 -2.098.583Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-116.474.838 -223.317İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-422.456.771 -63.253.192Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.997.629 -14.380.487Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.020.130 93.541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-427.474.530 -48.966.246FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-410.729.584 -44.009.360Alınan Faiz11 4.192.306 2.098.583FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI406.588.297 41.818.053Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.462.709.800 164.765.508Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.056.121.503 -122.947.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.019 -92.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.019 -92.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.110 107.834DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 66.129 15.110Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 66.129 15.110Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 1.791.919 3.135.222Ters Repo Alacakları5 9.134.320 11.788.646Finansal Varlıklar6 644.846.637 100.897.269TOPLAM VARLIKLAR655.839.005 115.836.247YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.196.499 176.369TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.196.499 176.369TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)654.642.506 115.659.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)115.659.878 52.276.093Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)132.394.331 21.565.732Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.462.709.800 164.765.508Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.056.121.503 -122.947.455TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 654.642.506 115.659.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.192.306 2.098.583Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 21.890.328 20.941.841Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar116.474.838 223.317Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 21.937 157.693ESAS FAALİYET GELİRLERİ142.579.409 23.421.434Yönetim Ücretleri13 -9.160.554 -1.625.153Saklama Ücretleri-445.622 -92.448Denetim Ücretleri-4.315 -2.634Kurul Ücretleri-109.993 -15.372Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -451.964 -113.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -12.630 -6.837ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.185.078 -1.855.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.394.331 21.565.732NET DÖNEM KARI (ZARARI)132.394.331 21.565.732DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)132.394.331 21.565.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931716BIST