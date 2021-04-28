***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
16:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
16:558,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:559,9145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:55467,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,68
|Açılış
|: 467,40
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.780.941
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.710.361
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.033.536
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,80
|76.660.014
|% -9,29
|
|PENGD
|3,59
|51.130.887
|% -8,42
|
|EREGL
|19,12
|895.433.541
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,11
|682.874.660
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|630.820.680
|% 0,00
|
|THYAO
|12,06
|557.832.839
|% 1,09
|
|PETKM
|6,46
|550.302.981
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|277.525.029
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,11
|682.874.660
|% 0,00
|
|GWIND
|4,86
|460.470.836
|% -7,43
|
|GARAN
|7,12
|630.820.680
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|550.302.981
|% -0,92
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1944
|8,1981
|% -0,08
|
|Euro
|9,9007
|9,9087
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3588
|11,4157
|% -0,24
|
|Frank
|8,9285
|8,9823
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1810
|2,1920
|% -0,09
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-3,01
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|0,72
|