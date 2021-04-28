***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.196.875 11.036.425Net Dönem Karı (Zararı)9.983.304 17.863.826NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.376.307 -17.812.744Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -10.034.301 -20.182.454Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-342.006 2.369.710İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER18.555.577 -9.197.111Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler11.945.958 -9.899.349Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.572 -698.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.605.047 1.400.331FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.162.574 -9.146.029Alınan Faiz11 10.034.301 20.182.454FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.080.675 -11.036.876Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit57.674.403 23.709.314Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-84.755.078 -34.746.190YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.116.200 -451Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.116.200 -451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.526 5.977DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.121.726 5.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.121.726 5.526Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 889.844Ters Repo Alacakları5 1.030.484 13.866.285Diğer Alacaklar5 4.895.977 4.895.978Finansal Varlıklar6 86.348.186 92.611.227TOPLAM VARLIKLAR94.286.217 111.379.016YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.926.576 4.922.004TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.926.576 4.922.004TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)89.359.641 106.457.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)106.457.012 99.630.062Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.983.304 17.863.826Katılma Payı İhraç Tutarı (+)57.674.403 23.709.314Katılma Payı İade Tutarı (-)-84.755.078 -34.746.190TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 89.359.641 106.457.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.034.301 20.182.454Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -126.565 349.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar342.006 -2.369.710Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.12 67.382 754ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.317.124 18.163.413Yönetim Ücretleri4.13 -180.053 -178.407Saklama Ücretleri-79.960 -64.608Denetim Ücretleri-5.272 -3.221Kurul Ücretleri-22.420 -17.722Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -31.520 -22.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -14.595 -13.259ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-333.820 -299.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.983.304 17.863.826NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.983.304 17.863.826DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.983.304 17.863.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931721BIST