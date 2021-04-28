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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:33



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.196.875 11.036.425
Net Dönem Karı (Zararı)
9.983.304 17.863.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.376.307 -17.812.744
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.034.301 -20.182.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-342.006 2.369.710
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
18.555.577 -9.197.111
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11.945.958 -9.899.349
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.572 -698.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.605.047 1.400.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.162.574 -9.146.029
Alınan Faiz
11 10.034.301 20.182.454
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.080.675 -11.036.876
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
57.674.403 23.709.314
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-84.755.078 -34.746.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.200 -451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.116.200 -451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.526 5.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.121.726 5.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.121.726 5.526
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 889.844
Ters Repo Alacakları
5 1.030.484 13.866.285
Diğer Alacaklar
5 4.895.977 4.895.978
Finansal Varlıklar
6 86.348.186 92.611.227
TOPLAM VARLIKLAR
94.286.217 111.379.016
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.926.576 4.922.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.926.576 4.922.004
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
89.359.641 106.457.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
106.457.012 99.630.062
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.983.304 17.863.826
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
57.674.403 23.709.314
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-84.755.078 -34.746.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 89.359.641 106.457.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.034.301 20.182.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -126.565 349.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
342.006 -2.369.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.12 67.382 754
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.317.124 18.163.413
Yönetim Ücretleri
4.13 -180.053 -178.407
Saklama Ücretleri
-79.960 -64.608
Denetim Ücretleri
-5.272 -3.221
Kurul Ücretleri
-22.420 -17.722
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -31.520 -22.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -14.595 -13.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-333.820 -299.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.983.304 17.863.826
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.983.304 17.863.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.983.304 17.863.826



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931721


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