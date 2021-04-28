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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:34



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.005.726 17.301.945
Net Dönem Karı (Zararı)
88.934.019 96.491.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.295.670 -90.280.832
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -30.858.882 -41.843.244
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.436.788 -48.437.588
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.491.505 -30.751.952
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.584.236 -662.620
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.712 -2.555.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.065.981 -27.534.188
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.146.844 -24.541.299
Alınan Temettü
11 3.332.138 3.727.758
Alınan Faiz
11 27.526.744 38.115.486
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.894.634 -52.708.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
90.725.638 81.037.332
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-137.620.272 -133.745.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.888.908 -35.406.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.888.908 -35.406.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.957.517 44.363.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.609 8.957.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.609 8.957.517
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 11.632.256 2.015.366
Ters Repo Alacakları
5 18.078.547 13.159.058
Takas Alacakları
5 2.910.894 3.863.254
Diğer Alacaklar
217 0
Finansal Varlıklar
6 457.944.558 420.441.789
TOPLAM VARLIKLAR
490.635.081 448.436.984
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.174.861 1.016.149
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.174.861 1.016.149
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
489.460.220 447.420.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
447.420.835 403.637.358
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
88.934.019 96.491.485
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
90.725.638 81.037.332
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-137.620.272 -133.745.340
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 489.460.220 447.420.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 27.526.744 38.115.486
Temettü Gelirleri
11 3.332.138 3.727.758
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 48.779.943 17.771.370
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.436.788 48.437.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 101 255.821
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.075.714 108.308.023
Yönetim Ücretleri
4 -12.498.709 -11.319.949
Saklama Ücretleri
-308.421 -266.907
Denetim Ücretleri
-6.712 -4.099
Kurul Ücretleri
-114.380 -82.058
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -199.349 -132.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.124 -10.776
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.141.695 -11.816.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.934.019 96.491.485
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
88.934.019 96.491.485
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
88.934.019 96.491.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931722


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