***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.005.726 17.301.945Net Dönem Karı (Zararı)88.934.019 96.491.485NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.295.670 -90.280.832Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -30.858.882 -41.843.244Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-22.436.788 -48.437.588İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.491.505 -30.751.952Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-13.584.236 -662.620Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler158.712 -2.555.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.065.981 -27.534.188FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.146.844 -24.541.299Alınan Temettü11 3.332.138 3.727.758Alınan Faiz11 27.526.744 38.115.486FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.894.634 -52.708.008Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit90.725.638 81.037.332Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-137.620.272 -133.745.340YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.888.908 -35.406.063NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.888.908 -35.406.063DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.957.517 44.363.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.609 8.957.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.609 8.957.517Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 11.632.256 2.015.366Ters Repo Alacakları5 18.078.547 13.159.058Takas Alacakları5 2.910.894 3.863.254Diğer Alacaklar217 0Finansal Varlıklar6 457.944.558 420.441.789TOPLAM VARLIKLAR490.635.081 448.436.984YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.174.861 1.016.149TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.174.861 1.016.149TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)489.460.220 447.420.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)447.420.835 403.637.358Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)88.934.019 96.491.485Katılma Payı İhraç Tutarı (+)90.725.638 81.037.332Katılma Payı İade Tutarı (-)-137.620.272 -133.745.340TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 489.460.220 447.420.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 27.526.744 38.115.486Temettü Gelirleri11 3.332.138 3.727.758Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 48.779.943 17.771.370Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar22.436.788 48.437.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 101 255.821ESAS FAALİYET GELİRLERİ102.075.714 108.308.023Yönetim Ücretleri4 -12.498.709 -11.319.949Saklama Ücretleri-308.421 -266.907Denetim Ücretleri-6.712 -4.099Kurul Ücretleri-114.380 -82.058Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -199.349 -132.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -14.124 -10.776ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.141.695 -11.816.538ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.934.019 96.491.485NET DÖNEM KARI (ZARARI)88.934.019 96.491.485DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)88.934.019 96.491.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931722BIST