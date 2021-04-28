***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-305.154.800 -72.941.243
Net Dönem Karı (Zararı)
148.852.613 94.327.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.916.176 -78.514.241
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.766.458 -30.963.612
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18.850.282 -47.550.629
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-472.857.695 -119.718.237
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
32.163.778 -43.060.890
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.214.899 1.948.735
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-511.236.372 -78.606.082
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-342.921.258 -103.904.855
Alınan Temettü
11 2.484.575 2.622.234
Alınan Faiz
11 35.281.883 28.341.378
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.441.765 244.081.755
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
264.209.818 594.824.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-106.768.053 -350.743.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.713.035 171.140.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-147.713.035 171.140.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.085.608 44.945.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.372.573 216.085.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 68.372.573 216.085.608
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.318.595 1.411.359
Ters Repo Alacakları
5 1.000.491 33.010.268
Takas Alacakları
5 6.249.360 9.385.014
Diğer Alacaklar
5 1.905.128 1.830.711
Finansal Varlıklar
6 878.994.997 386.608.907
TOPLAM VARLIKLAR
960.841.144 648.331.867
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.965.956
Diğer Borçlar
5 10.093.097 1.912.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.093.097 3.878.198
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
950.748.047 644.453.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
644.453.669 306.044.291
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
148.852.613 94.327.623
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
264.209.818 594.824.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-106.768.053 -350.743.244
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
950.748.047 644.453.669
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 35.281.883 28.341.378
Temettü Gelirleri
11 2.484.575 2.622.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 130.735.841 15.836.858
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-18.850.282 47.550.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.12 1.348.916 1.150.651
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
151.000.933 95.501.750
Yönetim Ücretleri
4.13 -765.459 -461.474
Saklama Ücretleri
-196.653 -244.314
Denetim Ücretleri
-4.076 -2.488
Kurul Ücretleri
-172.068 -66.906
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -975.459 -389.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -34.605 -9.936
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.148.320 -1.174.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.852.613 94.327.623
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
148.852.613 94.327.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
148.852.613 94.327.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931725
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