***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-305.154.800 -72.941.243Net Dönem Karı (Zararı)148.852.613 94.327.623NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.916.176 -78.514.241Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-37.766.458 -30.963.612Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18.850.282 -47.550.629İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-472.857.695 -119.718.237Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler32.163.778 -43.060.890Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.214.899 1.948.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-511.236.372 -78.606.082FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-342.921.258 -103.904.855Alınan Temettü11 2.484.575 2.622.234Alınan Faiz11 35.281.883 28.341.378FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.441.765 244.081.755Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit264.209.818 594.824.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-106.768.053 -350.743.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.713.035 171.140.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-147.713.035 171.140.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 216.085.608 44.945.096DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 68.372.573 216.085.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.372.573 216.085.608Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 4.318.595 1.411.359Ters Repo Alacakları5 1.000.491 33.010.268Takas Alacakları5 6.249.360 9.385.014Diğer Alacaklar5 1.905.128 1.830.711Finansal Varlıklar6 878.994.997 386.608.907TOPLAM VARLIKLAR960.841.144 648.331.867YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.965.956Diğer Borçlar5 10.093.097 1.912.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.093.097 3.878.198TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)950.748.047 644.453.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)644.453.669 306.044.291Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)148.852.613 94.327.623Katılma Payı İhraç Tutarı (+)264.209.818 594.824.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-106.768.053 -350.743.244TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)950.748.047 644.453.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 35.281.883 28.341.378Temettü Gelirleri11 2.484.575 2.622.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 130.735.841 15.836.858Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-18.850.282 47.550.629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.12 1.348.916 1.150.651ESAS FAALİYET GELİRLERİ151.000.933 95.501.750Yönetim Ücretleri4.13 -765.459 -461.474Saklama Ücretleri-196.653 -244.314Denetim Ücretleri-4.076 -2.488Kurul Ücretleri-172.068 -66.906Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -975.459 -389.009Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -34.605 -9.936ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.148.320 -1.174.127ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)148.852.613 94.327.623NET DÖNEM KARI (ZARARI)148.852.613 94.327.623DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)148.852.613 94.327.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931725BIST