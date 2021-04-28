***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.766.885 -3.250.639
Net Dönem Karı (Zararı)
116.447.928 4.313.287
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.774.318 -4.806.828
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.672.555 -1.216.481
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.101.763 -3.590.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-432.113.050 -3.973.579
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-33.872.936 -750.398
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.633.993 355.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-423.874.107 -3.578.473
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-400.439.440 -4.467.120
Alınan Temettü
115.490 230.721
Alınan Faiz
4.557.065 985.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
401.078.362 6.408.312
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
846.018.667 19.408.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-444.940.305 -12.999.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.477 3.157.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.311.477 3.157.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.431.225 273.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.742.702 3.431.225
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.742.702 3.431.225
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.972.286 91.596
Ters Repo Alacakları
5 23.891.378 841.212
Diğer Alacaklar
5 5.951.034 8.954
Finansal Varlıklar
6 525.023.894 21.048.024
TOPLAM VARLIKLAR
568.581.294 25.421.011
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 26.191.676 557.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
26.191.676 557.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
542.389.618 24.863.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.863.328 14.141.729
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
116.447.928 4.313.287
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
846.018.667 19.408.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-444.940.305 -12.999.861
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
542.389.618 24.863.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.557.065 985.760
Temettü Gelirleri
11 115.490 230.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 37.192.545 -13.680
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
80.101.763 3.590.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 363.390 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
122.330.253 4.793.152
Yönetim Ücretleri
13 -3.381.871 -359.250
Saklama Ücretleri
-267.154 -85.669
Denetim Ücretleri
-7.456 -3.786
Kurul Ücretleri
-47.628 -3.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.149.264 -20.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -28.952 -7.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.882.325 -479.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.447.928 4.313.287
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
116.447.928 4.313.287
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
116.447.928 4.313.287
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931726
BIST