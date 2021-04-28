***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-395.766.885 -3.250.639Net Dönem Karı (Zararı)116.447.928 4.313.287NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-84.774.318 -4.806.828Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-4.672.555 -1.216.481Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-80.101.763 -3.590.347İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-432.113.050 -3.973.579Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-33.872.936 -750.398Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.633.993 355.292İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-423.874.107 -3.578.473FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-400.439.440 -4.467.120Alınan Temettü115.490 230.721Alınan Faiz4.557.065 985.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI401.078.362 6.408.312Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit846.018.667 19.408.173Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-444.940.305 -12.999.861YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.311.477 3.157.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.311.477 3.157.673DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.431.225 273.552DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.742.702 3.431.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.742.702 3.431.225Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 4.972.286 91.596Ters Repo Alacakları5 23.891.378 841.212Diğer Alacaklar5 5.951.034 8.954Finansal Varlıklar6 525.023.894 21.048.024TOPLAM VARLIKLAR568.581.294 25.421.011YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 26.191.676 557.683TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)26.191.676 557.683TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)542.389.618 24.863.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.863.328 14.141.729Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)116.447.928 4.313.287Katılma Payı İhraç Tutarı (+)846.018.667 19.408.173Katılma Payı İade Tutarı (-)-444.940.305 -12.999.861TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)542.389.618 24.863.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.557.065 985.760Temettü Gelirleri11 115.490 230.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 37.192.545 -13.680Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar80.101.763 3.590.347Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 363.390 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ122.330.253 4.793.152Yönetim Ücretleri13 -3.381.871 -359.250Saklama Ücretleri-267.154 -85.669Denetim Ücretleri-7.456 -3.786Kurul Ücretleri-47.628 -3.350Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.149.264 -20.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -28.952 -7.614ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.882.325 -479.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)116.447.928 4.313.287NET DÖNEM KARI (ZARARI)116.447.928 4.313.287DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)116.447.928 4.313.287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931726BIST