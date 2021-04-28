***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-258.427 -994.719Net Dönem Karı (Zararı)111.915.226 70.430.870NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-35.922.551 66.585.390Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.367.417 -2.114.412Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.555.134 68.699.802İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-78.618.519 -140.125.390Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-8.761 -17.373Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-64.944 108.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-78.544.814 -140.216.054FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.625.844 -3.109.130Alınan Temettü11 2.338.359 2.112.041Alınan Faiz11 29.058 2.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI349.999 1.024.486Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit349.999 1.024.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.572 29.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.572 29.767DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ169.943 140.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.515 169.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 261.515 169.943Ters Repo Alacakları5 20.006 6.001Diğer Alacaklar5 42.570 47.814Finansal Varlıklar6 320.996.175 208.896.227TOPLAM VARLIKLAR321.320.266 209.119.985YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 64.744 129.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)64.744 129.688TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)321.255.522 208.990.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)208.990.297 137.534.941Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)111.915.226 70.430.870Katılma Payı İhraç Tutarı (+)349.999 1.024.486Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 321.255.522 208.990.297Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 29.058 2.371Temettü Gelirleri11 2.338.359 2.112.041Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 76.861.142 15.784Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar33.555.134 68.699.802ESAS FAALİYET GELİRLERİ112.783.693 70.829.998Yönetim Ücretleri4.13 -396.815 -266.673Saklama Ücretleri-138.014 -70.876Denetim Ücretleri-6.425 -3.952Kurul Ücretleri-63.980 -33.328Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -242.559 -16.022Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -20.674 -8.277ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-868.467 -399.128ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.915.226 70.430.870NET DÖNEM KARI (ZARARI)111.915.226 70.430.870DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)111.915.226 70.430.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931727BIST