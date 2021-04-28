***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-258.427 -994.719
Net Dönem Karı (Zararı)
111.915.226 70.430.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.922.551 66.585.390
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.367.417 -2.114.412
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.555.134 68.699.802
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-78.618.519 -140.125.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.761 -17.373
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.944 108.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-78.544.814 -140.216.054
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.625.844 -3.109.130
Alınan Temettü
11 2.338.359 2.112.041
Alınan Faiz
11 29.058 2.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
349.999 1.024.486
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
349.999 1.024.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.572 29.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.572 29.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
169.943 140.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.515 169.943
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.515 169.943
Ters Repo Alacakları
5 20.006 6.001
Diğer Alacaklar
5 42.570 47.814
Finansal Varlıklar
6 320.996.175 208.896.227
TOPLAM VARLIKLAR
321.320.266 209.119.985
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 64.744 129.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.744 129.688
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
321.255.522 208.990.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
208.990.297 137.534.941
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
111.915.226 70.430.870
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
349.999 1.024.486
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 321.255.522 208.990.297
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 29.058 2.371
Temettü Gelirleri
11 2.338.359 2.112.041
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 76.861.142 15.784
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.555.134 68.699.802
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.783.693 70.829.998
Yönetim Ücretleri
4.13 -396.815 -266.673
Saklama Ücretleri
-138.014 -70.876
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-63.980 -33.328
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -242.559 -16.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -20.674 -8.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-868.467 -399.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.915.226 70.430.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
111.915.226 70.430.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
111.915.226 70.430.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931727
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