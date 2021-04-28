***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.280.098 21.458.524Net Dönem Karı (Zararı)65.909.877 21.109.761NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-38.438.549 -11.479.587Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.634.295 -3.359.719Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-34.804.254 -8.119.868İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-72.385.721 8.468.631Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.396.422 5.425.199Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.072.409 266.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-69.061.708 2.776.945FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-44.914.393 18.098.805Alınan Temettü11 0 2.544.953Alınan Faiz11 3.634.295 814.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.663.447 -15.828.873Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit200.384.622 29.930.406Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-157.721.175 -45.759.279YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.383.349 5.629.651NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.383.349 5.629.651DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.635.645 5.994DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.018.994 5.635.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.018.994 5.635.645Takas Alacakları5 15.561.280 1.205.745Diğer Alacaklar5 40.887 0Finansal Varlıklar6 206.685.708 102.819.746TOPLAM VARLIKLAR229.306.869 109.661.136YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 14.406.060 3.650.400Diğer Borçlar5 748.663 431.914TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.154.723 4.082.314TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)214.152.146 105.578.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.578.822 100.297.934Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)65.909.877 21.109.761Katılma Payı İhraç Tutarı (+)200.384.622 29.930.406Katılma Payı İade Tutarı (-)-157.721.175 -45.759.279TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 214.152.146 105.578.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.634.295 814.766Temettü Gelirleri0 2.544.953Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 30.287.331 11.510.938Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar34.804.254 8.119.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-77 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ68.725.803 22.990.525Yönetim Ücretleri13 -2.550.843 -1.734.966Saklama Ücretleri-81.288 -55.888Denetim Ücretleri-8.292 -5.050Kurul Ücretleri-34.168 -18.033Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -130.293 -58.357Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -11.042 -8.470ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.815.926 -1.880.764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.909.877 21.109.761NET DÖNEM KARI (ZARARI)65.909.877 21.109.761DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)65.909.877 21.109.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931728BIST