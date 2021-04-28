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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:38



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.018.018.015 -1.868.204.472
Net Dönem Karı (Zararı)
64.883.001 83.337.597
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.762.382 -88.660.828
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.473.163 -88.713.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.289.219 52.689
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.955.424.233 -1.951.594.758
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.980.301.647 -2.020.605.940
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-411.602 440.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.465.812 68.570.918
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.969.544.852 -1.956.917.989
Alınan Faiz
48.473.163 88.713.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.966.759.684 1.868.203.817
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.005.526.302 2.838.853.771
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.972.285.986 -970.649.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.258.331 -655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.258.331 -655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.521 21.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.278.852 20.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 51.278.852 20.521
Ters Repo Alacakları
5 40.639.470 2.020.941.117
Finansal Varlıklar
6 26.755.031
TOPLAM VARLIKLAR
118.673.353 2.020.961.638
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 47.370 458.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.370 458.972
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
118.625.983 2.020.502.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.020.502.666 68.961.252
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
64.883.001 83.337.597
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.005.526.302 2.838.853.771
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.972.285.986 -970.649.954
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
118.625.983 2.020.502.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 48.473.163 88.713.517
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.384.120 -5.664.729
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.289.219 -52.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.789.983 3.772.384
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.936.485 86.768.483
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.449.231 -1.211.388
Saklama Ücretleri
-472.629 -362.304
Denetim Ücretleri
-4.139 -3.660
Kurul Ücretleri
-190.474 -64.765
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -921.230 -1.202.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.781 -6.632
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.053.484 -2.850.818
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.883.001 83.917.665
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-580.068
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.883.001 83.337.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
64.883.001 83.337.597



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931729


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