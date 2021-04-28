***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.018.018.015 -1.868.204.472Net Dönem Karı (Zararı)64.883.001 83.337.597NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-50.762.382 -88.660.828Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-48.473.163 -88.713.517Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.289.219 52.689İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.955.424.233 -1.951.594.758Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.980.301.647 -2.020.605.940Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-411.602 440.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.465.812 68.570.918FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.969.544.852 -1.956.917.989Alınan Faiz48.473.163 88.713.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.966.759.684 1.868.203.817Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.005.526.302 2.838.853.771Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.972.285.986 -970.649.954YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.258.331 -655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.258.331 -655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.521 21.176DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.278.852 20.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.278.852 20.521Ters Repo Alacakları5 40.639.470 2.020.941.117Finansal Varlıklar6 26.755.031TOPLAM VARLIKLAR118.673.353 2.020.961.638YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 47.370 458.972TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)47.370 458.972TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)118.625.983 2.020.502.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)2.020.502.666 68.961.252Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)64.883.001 83.337.597Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.005.526.302 2.838.853.771Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.972.285.986 -970.649.954TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)118.625.983 2.020.502.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 48.473.163 88.713.517Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.384.120 -5.664.729Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.289.219 -52.689Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 15.789.983 3.772.384ESAS FAALİYET GELİRLERİ67.936.485 86.768.483Yönetim Ücretleri4.13 -1.449.231 -1.211.388Saklama Ücretleri-472.629 -362.304Denetim Ücretleri-4.139 -3.660Kurul Ücretleri-190.474 -64.765Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -921.230 -1.202.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -15.781 -6.632ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.053.484 -2.850.818ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.883.001 83.917.665FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-580.068NET DÖNEM KARI (ZARARI)64.883.001 83.337.597DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)64.883.001 83.337.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931729BIST