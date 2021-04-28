***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI395.961.759 -363.545.110Net Dönem Karı (Zararı)11.702.380 33.273.910NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.619.945 -34.420.842Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-13.885.191 -30.202.884Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.265.246 -4.217.958İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER378.994.133 -392.601.062Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler227.001.599 -236.857.473Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-618.625 410.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler152.611.159 -156.154.031FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR382.076.568 -393.747.994Alınan Faiz13.885.191 30.202.884FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-468.519.200 441.513.317Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit55.831.984 754.867.975Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-524.351.184 -313.354.658YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.557.441 77.968.207NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.557.441 77.968.207DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.253.376 5.285.169DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.695.935 83.253.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.695.935 83.253.376Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 1.633.453Ters Repo Alacakları6 9.904.523 238.539.574Diğer Alacaklar752.990 752.991Finansal Varlıklar6 30.358.856 188.235.261TOPLAM VARLIKLAR53.345.757 510.781.202YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 839.066 1.457.691TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)839.066 1.457.691TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.506.691 509.323.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)509.323.511 34.536.284Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.702.380 33.273.910Katılma Payı İhraç Tutarı (+)55.831.984 754.867.975Katılma Payı İade Tutarı (-)-524.351.184 -313.354.658TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 52.506.691 509.323.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.885.191 30.202.884Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar4.843.367 1.235.052Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -5.265.246 4.217.958Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler890.118 1.498.008ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.353.430 37.153.902Yönetim Ücretleri4.13 -2.170.124 -3.352.115Saklama Ücretleri-141.409 -171.840Denetim Ücretleri-6.473 -3.952Kurul Ücretleri7.12 -44.578 -32.437Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-183.439 -305.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-105.027 -13.997ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.651.050 -3.879.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.702.380 33.273.910NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.702.380 33.273.910DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.702.380 33.273.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931731BIST