***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.961.759 -363.545.110
Net Dönem Karı (Zararı)
11.702.380 33.273.910
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.619.945 -34.420.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.885.191 -30.202.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.265.246 -4.217.958
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
378.994.133 -392.601.062
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
227.001.599 -236.857.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-618.625 410.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
152.611.159 -156.154.031
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
382.076.568 -393.747.994
Alınan Faiz
13.885.191 30.202.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-468.519.200 441.513.317
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.831.984 754.867.975
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-524.351.184 -313.354.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.557.441 77.968.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.557.441 77.968.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.253.376 5.285.169
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.695.935 83.253.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.695.935 83.253.376
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.633.453
Ters Repo Alacakları
6 9.904.523 238.539.574
Diğer Alacaklar
752.990 752.991
Finansal Varlıklar
6 30.358.856 188.235.261
TOPLAM VARLIKLAR
53.345.757 510.781.202
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 839.066 1.457.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
839.066 1.457.691
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.506.691 509.323.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
509.323.511 34.536.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.702.380 33.273.910
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.831.984 754.867.975
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-524.351.184 -313.354.658
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 52.506.691 509.323.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.885.191 30.202.884
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
4.843.367 1.235.052
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.265.246 4.217.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
890.118 1.498.008
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.353.430 37.153.902
Yönetim Ücretleri
4.13 -2.170.124 -3.352.115
Saklama Ücretleri
-141.409 -171.840
Denetim Ücretleri
-6.473 -3.952
Kurul Ücretleri
7.12 -44.578 -32.437
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-183.439 -305.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.027 -13.997
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.651.050 -3.879.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.702.380 33.273.910
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.702.380 33.273.910
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.702.380 33.273.910
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931731
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