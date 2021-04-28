***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.567.902 -34.121.776
Net Dönem Karı (Zararı)
23.284.814 13.079.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.245.029 -14.174.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -16.305.010 -13.313.613
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-940.019 -860.476
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.912.697 -46.341.003
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.479.710 -40.187.770
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
183.768 41.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.576.175 -6.194.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.872.912 -47.435.389
Alınan Temettü
11 0 11.395
Alınan Faiz
11 16.305.010 13.302.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.437.260 18.991.803
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
587.094.942 80.618.942
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-542.657.682 -61.627.139
Kredi Ödemeleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.869.358 -15.129.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.869.358 -15.129.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.106.883 17.236.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.976.241 2.106.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.976.241 2.106.883
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 10.121.756 1.613.433
Ters Repo Alacakları
5 33.195.639 44.183.673
Diğer Alacaklar
5 1.871.718 1.871.718
Finansal Varlıklar
6 86.590.504 37.074.310
TOPLAM VARLIKLAR
154.755.858 86.850.017
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.194.378 2.010.610
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.194.378 2.010.610
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
152.561.480 84.839.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
84.839.407 52.767.901
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.284.814 13.079.703
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
587.094.941 80.618.942
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-542.657.682 -61.627.139
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 152.561.480 84.839.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 16.305.010 13.302.218
Temettü Gelirleri
11 0 11.395
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.332.838 307.186
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
940.019 860.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
654.399 256.035
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.232.266 14.737.310
Yönetim Ücretleri
4 -4.033.258 -1.325.715
Saklama Ücretleri
-147.866 -50.298
Denetim Ücretleri
-14.862 -9.076
Kurul Ücretleri
-43.499 -12.423
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -693.787 -251.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.182 -8.644
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.947.454 -1.657.607
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.284.812 13.079.703
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.284.812 13.079.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.284.812 13.079.703
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931734
BIST