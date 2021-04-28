***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.567.902 -34.121.776Net Dönem Karı (Zararı)23.284.814 13.079.703NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.245.029 -14.174.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -16.305.010 -13.313.613Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-940.019 -860.476İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.912.697 -46.341.003Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.479.710 -40.187.770Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler183.768 41.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.576.175 -6.194.596FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.872.912 -47.435.389Alınan Temettü11 0 11.395Alınan Faiz11 16.305.010 13.302.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.437.260 18.991.803Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit587.094.942 80.618.942Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-542.657.682 -61.627.139Kredi Ödemeleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.869.358 -15.129.973NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.869.358 -15.129.973DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.106.883 17.236.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.976.241 2.106.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.976.241 2.106.883Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 10.121.756 1.613.433Ters Repo Alacakları5 33.195.639 44.183.673Diğer Alacaklar5 1.871.718 1.871.718Finansal Varlıklar6 86.590.504 37.074.310TOPLAM VARLIKLAR154.755.858 86.850.017YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.194.378 2.010.610TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.194.378 2.010.610TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)152.561.480 84.839.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)84.839.407 52.767.901Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.284.814 13.079.703Katılma Payı İhraç Tutarı (+)587.094.941 80.618.942Katılma Payı İade Tutarı (-)-542.657.682 -61.627.139TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 152.561.480 84.839.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 16.305.010 13.302.218Temettü Gelirleri11 0 11.395Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.332.838 307.186Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar940.019 860.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler654.399 256.035ESAS FAALİYET GELİRLERİ28.232.266 14.737.310Yönetim Ücretleri4 -4.033.258 -1.325.715Saklama Ücretleri-147.866 -50.298Denetim Ücretleri-14.862 -9.076Kurul Ücretleri-43.499 -12.423Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -693.787 -251.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -14.182 -8.644ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.947.454 -1.657.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.284.812 13.079.703NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.284.812 13.079.703DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.284.812 13.079.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931734BIST