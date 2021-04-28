***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.813.496 1.347.970
Net Dönem Karı (Zararı)
3.348.846 2.738.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.248.571 -251.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-57.863 -1.183.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.306.434 931.344
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.841.784 -2.322.161
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.688 -11.175
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.863 1.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17:031.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:038,2007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:039,9197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:03467,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,29
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:01
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.785.197
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|87.491.209
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.710.376
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.545
|% -9,78
|
|PENGD
|3,58
|51.300.416
|% -8,67
|
|EREGL
|19,08
|905.803.339
|% -1,90
|
|KRDMD
|7,12
|693.256.797
|% 0,14
|
|GARAN
|7,12
|632.118.929
|% 0,00
|
|THYAO
|12,06
|564.908.381
|% 1,09
|
|PETKM
|6,46
|550.636.608
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,08
|277.835.979
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|693.256.797
|% 0,14
|
|GWIND
|4,84
|462.712.385
|% -7,81
|
|GARAN
|7,12
|632.118.929
|% 0,00
|
|PETKM
|6,46
|550.636.608
|% -0,92
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1943
|8,1990
|% -0,07
|
|Euro
|9,9101
|9,9212
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,3684
|11,4254
|% -0,16
|
|Frank
|8,9348
|8,9886
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,05
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,54
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|0,67
|