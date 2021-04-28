***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.110.433 40.924.755Net Dönem Karı (Zararı)47.817.109 55.416.421NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-33.985.021 -36.385.239Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 -6.582Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.985.021 -36.378.657İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-76.942.521 21.886.991Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler667.514 -710.096Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-265.365 -27.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-77.344.670 22.624.209FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.110.433 40.918.173Alınan Faiz13 6.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.085.141 -40.896.601Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit70.799.992 37.999.996Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-7.714.851 -78.896.597YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.292 28.154NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.292 28.154DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.879 3.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.587 31.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.587 31.879Diğer Alacaklar8 42.582 710.096Finansal Varlıklar5 62.703.919 1.017.552Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 568.794.152 519.541.401Diğer Varlıklar7 62.859.044 62.468.471TOPLAM VARLIKLAR694.406.284 583.769.399YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,8 1.414.061 1.679.426TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.414.061 1.679.426TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)692.992.223 582.089.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)582.089.973 567.570.153Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)47.817.109 55.416.421Katılma Payı İhraç Tutarı (+)70.799.992 37.999.996Katılma Payı İade Tutarı (-)-7.714.851 -78.896.597TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 692.992.223 582.089.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 6.582Temettü Gelirleri14 kleşmiş Kar/Zarar13 665.835 15.589.080Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar33.985.021 36.378.657Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 20.534 22.587ESAS FAALİYET GELİRLERİ59.071.780 67.307.419Yönetim Ücretleri4,15 -6.438.724 -5.639.857Saklama Ücretleri-622.255 -543.413Denetim Ücretleri-224.414 -1.004.120Kurul Ücretleri-159.443 -114.262Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -7.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,14 -3.809.835 -4.582.102ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-11.254.671 -11.890.998ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.817.109 55.416.421NET DÖNEM KARI (ZARARI)47.817.109 55.416.421DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)47.817.109 55.416.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931743BIST