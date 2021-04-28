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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:46



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.110.433 40.924.755
Net Dönem Karı (Zararı)
47.817.109 55.416.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-33.985.021 -36.385.239
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.582
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.985.021 -36.378.657
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-76.942.521 21.886.991
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
667.514 -710.096
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-265.365 -27.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-77.344.670 22.624.209
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.110.433 40.918.173
Alınan Faiz
13 6.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.085.141 -40.896.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
70.799.992 37.999.996
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.714.851 -78.896.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.292 28.154
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.292 28.154
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.879 3.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.587 31.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.587 31.879
Diğer Alacaklar
8 42.582 710.096
Finansal Varlıklar
5 62.703.919 1.017.552
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 568.794.152 519.541.401
Diğer Varlıklar
7 62.859.044 62.468.471
TOPLAM VARLIKLAR
694.406.284 583.769.399
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,8 1.414.061 1.679.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.414.061 1.679.426
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
692.992.223 582.089.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
582.089.973 567.570.153
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
47.817.109 55.416.421
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
70.799.992 37.999.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.714.851 -78.896.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 692.992.223 582.089.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 6.582
Temettü Gelirleri
14 kleşmiş Kar/Zarar
13 665.835 15.589.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.985.021 36.378.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 20.534 22.587
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.071.780 67.307.419
Yönetim Ücretleri
4,15 -6.438.724 -5.639.857
Saklama Ücretleri
-622.255 -543.413
Denetim Ücretleri
-224.414 -1.004.120
Kurul Ücretleri
-159.443 -114.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -7.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,14 -3.809.835 -4.582.102
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.254.671 -11.890.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.817.109 55.416.421
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.817.109 55.416.421
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.817.109 55.416.421



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931743


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