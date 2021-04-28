***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.852.025 -847.752Net Dönem Karı (Zararı)22.951.109 4.410.852NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.993.028 -1.306.153Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.931.681 -1.295.527Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.061.347 -10.626İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-53.741.787 -5.247.978Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-18.078.899 231.912Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.708.770 146.401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-73.371.658 -5.626.291FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.783.706 -2.143.279Alınan Faiz11 5.931.681 1.295.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.632.852 1.021.255Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit403.241.293 26.888.883Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-331.608.441 -25.867.628YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.780.827 173.503NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.780.827 173.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 238.033 64.530DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.018.860 238.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 35.018.860 238.033Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 1.931.113 172.404Ters Repo Alacakları5 15.707.296 1.195.353Takas Alacakları1.808.247Finansal Varlıklar6 103.515.340 24.082.335TOPLAM VARLIKLAR157.980.856 25.688.125YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 37.887.140 178.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)37.887.140 178.370TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)120.093.716 25.509.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)25.509.755 20.077.648Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)22.951.109 4.410.852Katılma Payı İhraç Tutarı (+)403.241.293 26.888.883Katılma Payı İade Tutarı (-)-331.608.441 -25.867.628TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 120.093.716 25.509.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.931.681 1.295.527Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 13.107.986 3.526.077Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.061.347 10.626ESAS FAALİYET GELİRLERİ25.101.014 4.832.230Yönetim Ücretleri4.13 -1.698.180 -358.699Saklama Ücretleri-116.095 -30.061Denetim Ücretleri-5.992 -3.660Kurul Ücretleri-23.491 -4.755Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -292.707 -17.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -13.440 -6.736ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.149.905 -421.378ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.951.109 4.410.852NET DÖNEM KARI (ZARARI)22.951.109 4.410.852DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)22.951.109 4.410.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931753BIST