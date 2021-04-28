***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.852.025 -847.752
Net Dönem Karı (Zararı)
22.951.109 4.410.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.993.028 -1.306.153
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.931.681 -1.295.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.061.347 -10.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-53.741.787 -5.247.978
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.078.899 231.912
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.708.770 146.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.371.658 -5.626.291
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.783.706 -2.143.279
Alınan Faiz
11 5.931.681 1.295.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.632.852 1.021.255
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
403.241.293 26.888.883
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-331.608.441 -25.867.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.780.827 173.503
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.780.827 173.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 238.033 64.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.018.860 238.033
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.018.860 238.033
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.931.113 172.404
Ters Repo Alacakları
5 15.707.296 1.195.353
Takas Alacakları
1.808.247
Finansal Varlıklar
6 103.515.340 24.082.335
TOPLAM VARLIKLAR
157.980.856 25.688.125
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 37.887.140 178.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.887.140 178.370
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
120.093.716 25.509.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.509.755 20.077.648
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
22.951.109 4.410.852
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
403.241.293 26.888.883
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-331.608.441 -25.867.628
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 120.093.716 25.509.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.931.681 1.295.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.107.986 3.526.077
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.061.347 10.626
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.101.014 4.832.230
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.698.180 -358.699
Saklama Ücretleri
-116.095 -30.061
Denetim Ücretleri
-5.992 -3.660
Kurul Ücretleri
-23.491 -4.755
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -292.707 -17.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -13.440 -6.736
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.149.905 -421.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.951.109 4.410.852
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.951.109 4.410.852
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.951.109 4.410.852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931753
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