***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI350.869 -33.038.117Net Dönem Karı (Zararı)12.329.439 11.358.254NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.773.190 -10.291.622Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.973.512 -7.623.845Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.799.678 -2.667.777İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.178.892 -41.728.594Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler23.544.212 -21.864.887Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.002 -1.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.730.106 -19.862.202FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.622.643 -40.661.962Alınan Faiz11 4.973.512 7.623.845FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.848.824 20.411.404Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.848.824 20.411.404YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.199.693 -12.626.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.199.693 -12.626.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.004.017 14.630.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.203.710 2.004.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.203.710 2.004.017Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 2.661.836 1.570.378Ters Repo Alacakları5 100.034 24.735.704Finansal Varlıklar6 68.047.620 32.517.836TOPLAM VARLIKLAR82.013.200 60.827.935YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.227 13.225TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.227 13.225TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)81.992.973 60.814.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)60.814.710 29.045.052Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.329.439 11.358.254Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.848.824 20.411.404TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)81.992.973 60.814.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.973.512 7.623.845Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -386.506 724.424Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.799.678 2.667.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.213.998 588.611ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.600.682 11.604.657Yönetim Ücretleri4.13 -97.817 -85.073Saklama Ücretleri-65.179 -48.047Denetim Ücretleri-7.456 -3.786Kurul Ücretleri-18.019 -9.689Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -68.150 -92.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -14.624 -7.108ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-271.245 -246.403ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.329.437 11.358.254NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.329.437 11.358.254DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.329.437 11.358.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931754BIST