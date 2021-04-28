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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 15:49



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.869 -33.038.117
Net Dönem Karı (Zararı)
12.329.439 11.358.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.773.190 -10.291.622
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.973.512 -7.623.845
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.799.678 -2.667.777
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.178.892 -41.728.594
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
23.544.212 -21.864.887
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.002 -1.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.730.106 -19.862.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.622.643 -40.661.962
Alınan Faiz
11 4.973.512 7.623.845
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.848.824 20.411.404
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.848.824 20.411.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.199.693 -12.626.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.199.693 -12.626.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.004.017 14.630.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.203.710 2.004.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.203.710 2.004.017
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.661.836 1.570.378
Ters Repo Alacakları
5 100.034 24.735.704
Finansal Varlıklar
6 68.047.620 32.517.836
TOPLAM VARLIKLAR
82.013.200 60.827.935
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.227 13.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.227 13.225
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
81.992.973 60.814.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.814.710 29.045.052
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.329.439 11.358.254
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.848.824 20.411.404
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
81.992.973 60.814.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.973.512 7.623.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -386.506 724.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.799.678 2.667.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.213.998 588.611
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.600.682 11.604.657
Yönetim Ücretleri
4.13 -97.817 -85.073
Saklama Ücretleri
-65.179 -48.047
Denetim Ücretleri
-7.456 -3.786
Kurul Ücretleri
-18.019 -9.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -68.150 -92.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -14.624 -7.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-271.245 -246.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.329.437 11.358.254
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.329.437 11.358.254
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.329.437 11.358.254



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931754


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