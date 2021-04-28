***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.655.933 -21.574.784
Net Dönem Karı (Zararı)
4.408.040 2.575.445
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
783.321 -2.470.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -792.920 -89
17:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
17:058,2003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
17:059,9187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
17:05467,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,62
|Açılış
|: 467,46
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler17:05
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.812.588
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.732.651
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|89.648.527
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.713.393
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.034.620
|% -9,78
|
|NIBAS
|15,40
|9.971.056
|% -8,66
|
|EREGL
|18,95
|926.947.924
|% -2,57
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|THYAO
|11,97
|576.728.348
|% 0,34
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,09
|278.758.940
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,06
|719.458.984
|% -0,70
|
|GWIND
|4,81
|467.646.420
|% -8,38
|
|GARAN
|7,10
|639.883.399
|% -0,28
|
|PETKM
|6,44
|554.155.216
|% -1,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1958
|8,2003
|% -0,06
|
|Euro
|9,9115
|9,9187
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,3684
|11,4254
|% -0,16
|
|Frank
|8,9348
|8,9886
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1818
|2,1928
|% -0,05
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,54
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,54
|66,54
|0,67
|