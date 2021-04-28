***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.999.770 2.460.886Net Dönem Karı (Zararı)5.761.494 11.608.367NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.753.093 -14.584.037Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.286.504 -16.142.182Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler533.411 1.558.145İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.704.865 -10.705.626Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler4.454.695 -6.578.131Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.450 29.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-762.280 -4.156.827FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.713.266 -13.681.296Alınan Faiz11 8.286.504 16.142.182FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.160.714 -7.825.047Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit33.061.770 34.734.699Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-37.222.484 -42.559.746YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.839.056 -5.364.161NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.839.056 -5.364.161DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 185.523 5.549.686DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.024.579 185.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.024.579 185.523Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 4.632.184 9.086.879Finansal Varlıklar6 59.511.807 59.282.938TOPLAM VARLIKLAR70.168.570 68.555.340YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 154.345 141.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)154.345 141.895TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.014.225 68.413.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)68.413.445 64.630.127Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.761.494 11.608.367Katılma Payı İhraç Tutarı (+)33.061.770 34.734.697Katılma Payı İade Tutarı (-)-37.222.484 -42.559.746TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 70.014.225 68.413.445Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.286.504 16.142.182Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -532.627 -1.321.499Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-533.411 -1.558.145Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 305.319 17ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.525.785 13.262.555Yönetim Ücretleri4.13 -1.665.670 -1.556.795Saklama Ücretleri-46.579 -48.625Denetim Ücretleri-4.045 -2.488Kurul Ücretleri-17.379 -13.206Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -13.122 -16.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -17.496 -17.046ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.764.291 -1.654.188ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.761.494 11.608.367NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.761.494 11.608.367DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.761.494 11.608.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931777BIST