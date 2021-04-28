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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 16:17



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.999.770 2.460.886
Net Dönem Karı (Zararı)
5.761.494 11.608.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.753.093 -14.584.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.286.504 -16.142.182
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
533.411 1.558.145
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.704.865 -10.705.626
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.454.695 -6.578.131
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.450 29.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-762.280 -4.156.827
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.713.266 -13.681.296
Alınan Faiz
11 8.286.504 16.142.182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.160.714 -7.825.047
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.061.770 34.734.699
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-37.222.484 -42.559.746
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.839.056 -5.364.161
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.839.056 -5.364.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 185.523 5.549.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.024.579 185.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.024.579 185.523
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.632.184 9.086.879
Finansal Varlıklar
6 59.511.807 59.282.938
TOPLAM VARLIKLAR
70.168.570 68.555.340
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 154.345 141.895
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.345 141.895
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.014.225 68.413.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.413.445 64.630.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.761.494 11.608.367
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.061.770 34.734.697
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-37.222.484 -42.559.746
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 70.014.225 68.413.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.286.504 16.142.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -532.627 -1.321.499
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-533.411 -1.558.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 305.319 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.525.785 13.262.555
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.665.670 -1.556.795
Saklama Ücretleri
-46.579 -48.625
Denetim Ücretleri
-4.045 -2.488
Kurul Ücretleri
-17.379 -13.206
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -13.122 -16.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -17.496 -17.046
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.764.291 -1.654.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.761.494 11.608.367
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.761.494 11.608.367
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.761.494 11.608.367



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931777


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