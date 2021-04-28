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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 16:19



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.520.667.910 -1.811.569.405
Net Dönem Karı (Zararı)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-481.298.316 -556.788.515
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.394.814 -533.197.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
48.096.498 -23.591.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.131.940.734 -2.365.217.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 222.975 % 10,00  
UZERB 45,64 382.098 % 9,98  
INTEM 42,14 3.758.902 % 9,97  
AYCES 65,05 3.715.218 % 9,97  
MERIT 224,00 1.221.920 % 9,97  
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Riyal 2,1790 2,1899 % -0,19  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -6,68  
Altın Gr. 466 466 -2,68  
Cumhuriyet 3.063 3.110 -42,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,29  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 -0,08  
B. Petrol 66,45 66,45 0,58  
Seans Raporu 16:15
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