***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.520.667.910 -1.811.569.405Net Dönem Karı (Zararı)340.630.678 577.239.608NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-481.298.316 -556.788.515Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -529.394.814 -533.197.262Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler48.096.498 -23.591.253İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.131.940.734 -2.365.217.760Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler