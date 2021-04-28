***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.520.667.910 -1.811.569.405
Net Dönem Karı (Zararı)
340.630.678 577.239.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-481.298.316 -556.788.515
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -529.394.814 -533.197.262
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
48.096.498 -23.591.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.131.940.734 -2.365.217.760
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16:151.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,24
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.382
16:158,1981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
16:159,9011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0320
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
16:15466,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,27
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler16:15
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.902
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.671.233
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.741
|% -9,78
|
|PENGD
|3,59
|49.375.153
|% -8,42
|
|ERSU
|4,27
|3.459.763
|% -8,17
|
|EREGL
|19,20
|755.377.548
|% -1,29
|
|KRDMD
|7,17
|590.988.049
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|584.058.845
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|520.959.894
|% -1,38
|
|THYAO
|11,97
|477.055.703
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,08
|273.169.317
|% 0,00
|
|GWIND
|4,91
|441.490.853
|% -6,48
|
|KRDMD
|7,17
|590.988.049
|% 0,84
|
|GARAN
|7,12
|584.058.845
|% 0,00
|
|PETKM
|6,43
|520.959.894
|% -1,38
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1858
|8,2010
|% -0,05
|
|Euro
|9,8941
|9,9014
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,3375
|11,3944
|% -0,43
|
|Frank
|8,9244
|8,9781
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1790
|2,1899
|% -0,19
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-6,68
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|-42,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|66,45
|66,45
|0,58
|