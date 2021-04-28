***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.033.511.690 -1.241.409.155
Net Dönem Karı (Zararı)
611.951.387 993.430.382
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-628.318.638 -582.997.976
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -606.309.966 -644.447.882
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-22.008.672 61.449.906
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.623.454.405 -2.296.289.443
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-938.962.325 -1.945.152.016
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.756.526 4.703.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-693.248.606 -355.840.626
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.639.821.656 -1.885.857.037
Alınan Faiz
11 606.309.966 644.447.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.936.293.102 2.401.759.041
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
82.132.647.848 69.236.755.139
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-84.068.940.950 -66.834.996.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.969.804.792 1.160.349.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.969.804.792 1.160.349.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.061.260.333 2.900.910.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.091.455.541 4.061.260.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.091.455.541 4.061.260.333
Ters Repo Alacakları
5 3.300.124.041 2.361.161.716
Finansal Varlıklar
6 1.173.142.270 457.884.992
TOPLAM VARLIKLAR
5.564.721.852 6.880.307.041
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 17.126.831 8.370.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.126.831 8.370.305
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.547.595.021 6.871.936.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.871.936.736 3.476.747.313
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
611.951.387 993.430.382
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
82.132.647.848 69.236.755.139
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-84.068.940.950 -66.834.996.098
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 5.547.595.021 6.871.936.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 606.309.966 644.447.882
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -13.801.542 66.779.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.008.672 -61.449.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 113.423.840 419.659.160
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
727.940.936 1.069.437.127
Yönetim Ücretleri
13 -100.419.435 -66.662.454
Saklama Ücretleri
-4.558.103 -3.188.922
Denetim Ücretleri
-12.102 -7.319
Kurul Ücretleri
-1.688.990 -984.196
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -9.285.144 -5.148.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -25.775 -15.579
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.989.549 -76.006.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
611.951.387 993.430.382
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
611.951.387 993.430.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
611.951.387 993.430.382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931779
BIST