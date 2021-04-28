***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.033.511.690 -1.241.409.155Net Dönem Karı (Zararı)611.951.387 993.430.382NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-628.318.638 -582.997.976Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -606.309.966 -644.447.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-22.008.672 61.449.906İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.623.454.405 -2.296.289.443Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-938.962.325 -1.945.152.016Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.756.526 4.703.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-693.248.606 -355.840.626FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.639.821.656 -1.885.857.037Alınan Faiz11 606.309.966 644.447.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.936.293.102 2.401.759.041Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit82.132.647.848 69.236.755.139Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-84.068.940.950 -66.834.996.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.969.804.792 1.160.349.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.969.804.792 1.160.349.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.061.260.333 2.900.910.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.091.455.541 4.061.260.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.091.455.541 4.061.260.333Ters Repo Alacakları5 3.300.124.041 2.361.161.716Finansal Varlıklar6 1.173.142.270 457.884.992TOPLAM VARLIKLAR5.564.721.852 6.880.307.041YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.126.831 8.370.305TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.126.831 8.370.305TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.547.595.021 6.871.936.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)6.871.936.736 3.476.747.313Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)611.951.387 993.430.382Katılma Payı İhraç Tutarı (+)82.132.647.848 69.236.755.139Katılma Payı İade Tutarı (-)-84.068.940.950 -66.834.996.098TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 5.547.595.021 6.871.936.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 606.309.966 644.447.882Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -13.801.542 66.779.991Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar22.008.672 -61.449.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 113.423.840 419.659.160ESAS FAALİYET GELİRLERİ727.940.936 1.069.437.127Yönetim Ücretleri13 -100.419.435 -66.662.454Saklama Ücretleri-4.558.103 -3.188.922Denetim Ücretleri-12.102 -7.319Kurul Ücretleri-1.688.990 -984.196Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -9.285.144 -5.148.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -25.775 -15.579ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-115.989.549 -76.006.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)611.951.387 993.430.382NET DÖNEM KARI (ZARARI)611.951.387 993.430.382DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)611.951.387 993.430.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931779BIST