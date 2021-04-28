***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.016.468 -385.675.425Net Dönem Karı (Zararı)20.337.843 -4.757.873NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-26.323.583 -537.000Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-26.323.583 -537.000İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.030.728 -380.380.552Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler34.745 -28.177.200Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler186.556 11.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.252.029 -352.215.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.016.468 -385.675.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.999.998 394.715.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.999.998 394.715.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.016.470 9.039.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.016.470 9.039.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.039.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 23.105 9.039.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.105 9.039.575Diğer Alacaklar5 28.142.455 28.177.200Finansal Varlıklar6 8.581.612 0Diğer Varlıklar6 378.746.000 352.752.000TOPLAM VARLIKLAR415.493.172 389.968.775YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 198.204 11.648TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)198.204 11.648TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)415.294.968 389.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)389.957.127Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)20.337.843 -4.757.873Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.999.998 394.715.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)415.294.968 389.957.127Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 695.121 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar26.323.583 537.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 6.678 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.025.382 537.000Yönetim Ücretleri4.13 -795.468 -2.137Saklama Ücretleri-391.949 -1.015Denetim Ücretleri-9.339 -5.310Kurul Ücretleri-100.034 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -5.390.749 -5.286.411ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.687.539 -5.294.873ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.337.843 -4.757.873NET DÖNEM KARI (ZARARI)20.337.843 -4.757.873DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)20.337.843 -4.757.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931786BIST