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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 16:26



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.016.468 -385.675.425
Net Dönem Karı (Zararı)
20.337.843 -4.757.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.323.583 -537.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.323.583 -537.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.030.728 -380.380.552
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.745 -28.177.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
186.556 11.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.252.029 -352.215.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.016.468 -385.675.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.999.998 394.715.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.999.998 394.715.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.016.470 9.039.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.016.470 9.039.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.039.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.105 9.039.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.105 9.039.575
Diğer Alacaklar
5 28.142.455 28.177.200
Finansal Varlıklar
6 8.581.612 0
Diğer Varlıklar
6 378.746.000 352.752.000
TOPLAM VARLIKLAR
415.493.172 389.968.775
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 198.204 11.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
198.204 11.648
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
415.294.968 389.957.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
389.957.127
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
20.337.843 -4.757.873
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.999.998 394.715.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
415.294.968 389.957.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 695.121 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
26.323.583 537.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.678 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.025.382 537.000
Yönetim Ücretleri
4.13 -795.468 -2.137
Saklama Ücretleri
-391.949 -1.015
Denetim Ücretleri
-9.339 -5.310
Kurul Ücretleri
-100.034 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -5.390.749 -5.286.411
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.687.539 -5.294.873
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.337.843 -4.757.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.337.843 -4.757.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.337.843 -4.757.873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931786


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Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,26  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 -0,10  
B. Petrol 66,66 66,66 0,79  
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