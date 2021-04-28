***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.636.349 -78.631.886Net Dönem Karı (Zararı)25.997.709 20.293.896NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.403.617 -21.670.638Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -27.231.690 -10.424.236Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.828.073 -11.246.402İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER117.810.567 -87.679.380Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -25.720.168 26.158.673İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler143.530.735 -113.838.053FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR127.404.659 -89.056.122Alınan Faiz11 27.231.690 10.424.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-180.362.037 97.824.676Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.263 97.824.676Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-180.390.300YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.725.688 19.192.790NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-25.725.688 19.192.790DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.182.444 6.989.654DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ456.756 26.182.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 456.756 26.182.444Finansal Varlıklar6 154.358.808TOPLAM VARLIKLAR456.756 180.541.252YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları26.121.550Diğer Borçlar5 456.556 55.174TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)456.556 26.176.724TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)200 154.364.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)154.364.528 36.245.956Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)25.997.709 20.293.896Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.263 97.824.676Katılma Payı İade Tutarı (-)-180.390.300 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 200 154.364.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 27.231.690 10.424.236Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 10.453.345 -855.141Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-10.828.073 11.246.402Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler89.812ESAS FAALİYET GELİRLERİ26.856.962 20.905.309Yönetim Ücretleri4 -278.662 -494.678Saklama Ücretleri-72.828 -83.567MKK Ücretleri-8.191 -3.786Kurul Ücretleri-17.389 -22.412Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -16.486 -13Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -465.697 -6.957ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-859.253 -611.413ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.997.709 20.293.896NET DÖNEM KARI (ZARARI)25.997.709 20.293.896DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)25.997.709 20.293.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931787BIST