***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.636.349 -78.631.886
Net Dönem Karı (Zararı)
25.997.709 20.293.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.403.617 -21.670.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -27.231.690 -10.424.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.828.073 -11.246.402
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
117.810.567 -87.679.380
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -25.720.168 26.158.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
143.530.735 -113.838.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
127.404.659 -89.056.122
Alınan Faiz
11 27.231.690 10.424.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-180.362.037 97.824.676
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.263 97.824.676
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-180.390.300
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.725.688 19.192.790
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.725.688 19.192.790
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.182.444 6.989.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
456.756 26.182.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 456.756 26.182.444
Finansal Varlıklar
6 154.358.808
TOPLAM VARLIKLAR
456.756 180.541.252
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
26.121.550
Diğer Borçlar
5 456.556 55.174
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
456.556 26.176.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200 154.364.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
154.364.528 36.245.956
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
25.997.709 20.293.896
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.263 97.824.676
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-180.390.300 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 200 154.364.528
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 27.231.690 10.424.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.453.345 -855.141
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-10.828.073 11.246.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
89.812
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.856.962 20.905.309
Yönetim Ücretleri
4 -278.662 -494.678
Saklama Ücretleri
-72.828 -83.567
MKK Ücretleri
-8.191 -3.786
Kurul Ücretleri
-17.389 -22.412
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.486 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -465.697 -6.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-859.253 -611.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.997.709 20.293.896
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.997.709 20.293.896
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
25.997.709 20.293.896
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931787
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