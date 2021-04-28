***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.488.190 15.463.108
Net Dönem Karı (Zararı)
80.589.002 24.451.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.051.064 -6.417.435
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.758.622 -5.837.513
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-28.292.442 -579.922
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-297.784.750 -8.408.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.963.975 -9.596.031
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.329.631 9.268.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-290.150.406 -8.081.218
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-263.246.812 9.625.595
Alınan Faiz
11 17.758.622 5.837.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.703.117 -12.561.656
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
805.161.400 57.136.956
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-554.458.283 -69.698.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.214.927 2.901.452
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.214.927 2.901.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.213.011 1.311.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.427.938 4.213.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.427.938 4.213.011
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.620.446 704.607
Ters Repo Alacakları
5 19.139.325 3.262.975
Takas Alacakları
5 4.357.161 6.185.375
Finansal Varlıklar
6 431.428.023 112.985.175
TOPLAM VARLIKLAR
465.972.893 127.351.143
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 9.074.537
Diğer Borçlar
5 16.696.153 291.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.696.153 9.366.522
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
449.276.740 117.984.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
117.984.621 106.094.996
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
80.589.002 24.451.281
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
805.161.400 57.136.956
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-554.458.283 -69.698.612
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
449.276.740 117.984.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 17.758.622 5.837.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 38.676.983 19.167.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
28.292.442 579.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
84.728.047 25.584.747
Yönetim Ücretleri
13 -3.236.191 -985.124
Saklama Ücretleri
-256.563 -77.760
Denetim Ücretleri
-4.045 -2.488
Kurul Ücretleri
-75.993 -19.761
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -541.430 -10.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -24.823 -37.818
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.139.045 -1.133.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.589.002 24.451.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
80.589.002 24.451.281
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
80.589.002 24.451.281
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931788
BIST