***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.488.190 15.463.108Net Dönem Karı (Zararı)80.589.002 24.451.281NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.051.064 -6.417.435Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -17.758.622 -5.837.513Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-28.292.442 -579.922İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-297.784.750 -8.408.251Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.963.975 -9.596.031Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.329.631 9.268.998İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-290.150.406 -8.081.218FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-263.246.812 9.625.595Alınan Faiz11 17.758.622 5.837.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.703.117 -12.561.656Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit805.161.400 57.136.956Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-554.458.283 -69.698.612YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.214.927 2.901.452NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.214.927 2.901.452DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.213.011 1.311.559DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.427.938 4.213.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.427.938 4.213.011Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 1.620.446 704.607Ters Repo Alacakları5 19.139.325 3.262.975Takas Alacakları5 4.357.161 6.185.375Finansal Varlıklar6 431.428.023 112.985.175TOPLAM VARLIKLAR465.972.893 127.351.143YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 9.074.537Diğer Borçlar5 16.696.153 291.985TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.696.153 9.366.522TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)449.276.740 117.984.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)117.984.621 106.094.996Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)80.589.002 24.451.281Katılma Payı İhraç Tutarı (+)805.161.400 57.136.956Katılma Payı İade Tutarı (-)-554.458.283 -69.698.612TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)449.276.740 117.984.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 17.758.622 5.837.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 38.676.983 19.167.312Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar28.292.442 579.922ESAS FAALİYET GELİRLERİ84.728.047 25.584.747Yönetim Ücretleri13 -3.236.191 -985.124Saklama Ücretleri-256.563 -77.760Denetim Ücretleri-4.045 -2.488Kurul Ücretleri-75.993 -19.761Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -541.430 -10.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -24.823 -37.818ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.139.045 -1.133.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)80.589.002 24.451.281NET DÖNEM KARI (ZARARI)80.589.002 24.451.281DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)80.589.002 24.451.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931788BIST