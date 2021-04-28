***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.217.876 3.688.597Net Dönem Karı (Zararı)189.076.902 111.893.989NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-176.023.896 -108.020.735Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -37.735.601 -30.417.155Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-138.288.295 -77.603.580İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.570.731 -30.601.812Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler57.795 10.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-17.628.526 -30.612.449FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.517.725 -26.728.558Alınan Faiz11 37.735.601 30.417.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.217.876 3.688.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.217.876 3.688.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 42.424.208 38.735.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.642.084 42.424.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 75.642.084 42.424.208Finansal Varlıklar6 630.961.193 475.044.372TOPLAM VARLIKLAR706.603.277 517.468.580YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 106.899 49.104TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)106.899 49.104TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)706.496.378 517.419.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)517.419.476 405.525.487Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)189.076.902 111.893.989TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 706.496.378 517.419.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 37.735.601 30.417.155Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 12.934.750 3.003.163Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar138.288.295 77.603.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.036.515 1.507.934ESAS FAALİYET GELİRLERİ189.995.161 112.531.832Yönetim Ücretleri4 -640.618 -477.503Saklama Ücretleri-87.079 -55.029Denetim Ücretleri-7.616 -4.684Kurul Ücretleri-150.500 -88.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -32.446 -12.347ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-918.259 -637.843ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)189.076.902 111.893.989NET DÖNEM KARI (ZARARI)189.076.902 111.893.989DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)189.076.902 111.893.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931798BIST