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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 16:44



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.217.876 3.688.597
Net Dönem Karı (Zararı)
189.076.902 111.893.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-176.023.896 -108.020.735
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -37.735.601 -30.417.155
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-138.288.295 -77.603.580
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.570.731 -30.601.812
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.795 10.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.628.526 -30.612.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.517.725 -26.728.558
Alınan Faiz
11 37.735.601 30.417.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.217.876 3.688.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.217.876 3.688.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.424.208 38.735.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.642.084 42.424.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.642.084 42.424.208
Finansal Varlıklar
6 630.961.193 475.044.372
TOPLAM VARLIKLAR
706.603.277 517.468.580
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 106.899 49.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.899 49.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
706.496.378 517.419.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
517.419.476 405.525.487
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
189.076.902 111.893.989
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 706.496.378 517.419.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 37.735.601 30.417.155
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 12.934.750 3.003.163
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
138.288.295 77.603.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.036.515 1.507.934
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
189.995.161 112.531.832
Yönetim Ücretleri
4 -640.618 -477.503
Saklama Ücretleri
-87.079 -55.029
Denetim Ücretleri
-7.616 -4.684
Kurul Ücretleri
-150.500 -88.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -32.446 -12.347
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-918.259 -637.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.076.902 111.893.989
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
189.076.902 111.893.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
189.076.902 111.893.989



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931798


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