***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.957 -633.387.486
Net Dönem Karı (Zararı)
55.824.459 26.554.165
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-78.421.870 -39.190.534
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -319
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.421.870 -39.190.215
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.440.454 -620.751.436
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.955.512 -677.431
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.362 1.236.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.475.580 -621.310.635
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.957 -633.387.805
Alınan Faiz
11 319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 633.560.004
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 633.560.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.957 172.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.957 172.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 172.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.561 172.518
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.561 172.518
Takas Alacakları
5 7.477.942 677.431
Diğer Alacaklar
6 18.002.393 13.005.046
Finansal Varlıklar
690.515.000 647.495.804
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 1.155.000
TOPLAM VARLIKLAR
717.165.896 661.350.799
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 1.227.268 1.236.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.227.268 1.236.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
715.938.628 660.114.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
660.114.169 26.554.165
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.824.459 633.560.004
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 715.938.628 660.114.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 319
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar