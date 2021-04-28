***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-156.957 -633.387.486Net Dönem Karı (Zararı)55.824.459 26.554.165NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-78.421.870 -39.190.534Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -319Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-78.421.870 -39.190.215İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER22.440.454 -620.751.436Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7.955.512 -677.431Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.362 1.236.630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.475.580 -621.310.635FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-156.957 -633.387.805Alınan Faiz11 319FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 633.560.004Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 633.560.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-156.957 172.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-156.957 172.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 172.518DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.561 172.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.561 172.518Takas Alacakları5 7.477.942 677.431Diğer Alacaklar6 18.002.393 13.005.046Finansal Varlıklar690.515.000 647.495.804Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 1.155.000TOPLAM VARLIKLAR717.165.896 661.350.799YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 1.227.268 1.236.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.227.268 1.236.630TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)715.938.628 660.114.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)660.114.169 26.554.165Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)55.824.459 633.560.004TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 715.938.628 660.114.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 319Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar