***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:46
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.378.275 -25.610.328
Net Dönem Karı (Zararı)
4.881.440 1.581.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
706.034 -1.971.766
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.008.248 -870.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.714.282 -1.101.565
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.782.553 -26.090.368
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.000 -2.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 289.847 15.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.490.706 -26.103.423
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
31.370.027 -26.480.529
Alınan Faiz
11 1.008.248 870.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.575.604 26.112.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
71.684 26.112.082
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.647.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.329 501.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.329 501.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
501.754 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
304.425 501.754
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 304.425 501.754
Ters Repo Alacakları
2.000
Finansal Varlıklar
6 27.204.988
TOPLAM VARLIKLAR
304.425 27.708.742
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 304.902 15.055
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
304.902 15.055
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
-477 27.693.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
27.693.687
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.881.440 1.581.605
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
71.684 26.112.082
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.647.288 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 -477 27.693.687
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.008.248 870.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.016.810 -337.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.714.282 1.101.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.310.776 1.670.163
Yönetim Ücretleri
4 -73.807 -60.706
Saklama Ücretleri
-31.474 -11.396
MKK Ücretleri
-8.097 -5.900
Kurul Ücretleri
-4.476 -1.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.969 -1.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -307.513 -6.854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-429.336 -88.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.881.440 1.581.605
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.881.440 1.581.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.881.440 1.581.605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931803
BIST