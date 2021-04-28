***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.378.275 -25.610.328Net Dönem Karı (Zararı)4.881.440 1.581.605NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER706.034 -1.971.766Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.008.248 -870.201Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.714.282 -1.101.565İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER25.782.553 -26.090.368Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.000 -2.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 289.847 15.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler25.490.706 -26.103.423FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR31.370.027 -26.480.529Alınan Faiz11 1.008.248 870.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.575.604 26.112.082Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit71.684 26.112.082Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-32.647.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.329 501.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.329 501.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ501.754 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ304.425 501.754Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 304.425 501.754Ters Repo Alacakları2.000Finansal Varlıklar6 27.204.988TOPLAM VARLIKLAR304.425 27.708.742YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 304.902 15.055TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)304.902 15.055TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)-477 27.693.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)27.693.687Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.881.440 1.581.605Katılma Payı İhraç Tutarı (+)71.684 26.112.082Katılma Payı İade Tutarı (-)-32.647.288 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 -477 27.693.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.008.248 870.201Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.016.810 -337.275Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.714.282 1.101.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35.672ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.310.776 1.670.163Yönetim Ücretleri4 -73.807 -60.706Saklama Ücretleri-31.474 -11.396MKK Ücretleri-8.097 -5.900Kurul Ücretleri-4.476 -1.750Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.969 -1.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -307.513 -6.854ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-429.336 -88.558ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.881.440 1.581.605NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.881.440 1.581.605DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.881.440 1.581.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931803BIST