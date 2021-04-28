***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.851.627 -8.123.053Net Dönem Karı (Zararı)29.488.480 12.621.491NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.959.905 -5.236.222Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.945.232 -268.963Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.014.673 -4.967.259İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-86.325.434 -15.777.285Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-56.172 2.513.711Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.653.135 601İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-90.922.397 -18.291.597FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-65.796.859 -8.392.016Alınan Temettü301.359 225.738Alınan Faiz1.643.873 43.225FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.417.850 -2.371.913Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit72.013.747 24.760Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.595.897 -2.396.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.566.223 -10.494.966NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.566.223 -10.494.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ192.819 10.687.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.759.042 192.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.759.042 192.819Ters Repo Alacakları5 30.009 17.003Diğer Alacaklar5 47.096 3.930Finansal Varlıklar6 141.331.560 43.394.490TOPLAM VARLIKLAR146.167.707 43.608.242YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.666.839 13.704TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.666.839 13.704TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)141.500.868 43.594.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)43.594.538 33.344.960Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)29.488.480 12.621.491Katılma Payı İhraç Tutarı (+)72.013.747 24.760Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.595.897 -2.396.673TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 141.500.868 43.594.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.643.873 43.225Temettü Gelirleri11 301.359 225.738Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 21.258.018 7.643.053Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar7.014.673 4.967.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.256ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.217.923 12.882.531Yönetim Ücretleri4.13 -201.950 -98.330Saklama Ücretleri-152.442 -124.003Denetim Ücretleri-6.162 -3.786Kurul Ücretleri-20.852 -7.558Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -335.941 -21.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -12.096 -6.325ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-729.443 -261.040ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.488.480 12.621.491NET DÖNEM KARI (ZARARI)29.488.480 12.621.491DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)29.488.480 12.621.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931806BIST