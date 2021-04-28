***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.851.627 -8.123.053
Net Dönem Karı (Zararı)
29.488.480 12.621.491
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.959.905 -5.236.222
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.945.232 -268.963
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.014.673 -4.967.259
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.325.434 -15.777.285
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-56.172 2.513.711
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.653.135 601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-90.922.397 -18.291.597
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-65.796.859 -8.392.016
Alınan Temettü
301.359 225.738
Alınan Faiz
1.643.873 43.225
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.417.850 -2.371.913
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
72.013.747 24.760
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.595.897 -2.396.673
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.566.223 -10.494.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.566.223 -10.494.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.819 10.687.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.759.042 192.819
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.759.042 192.819
Ters Repo Alacakları
5 30.009 17.003
Diğer Alacaklar
5 47.096 3.930
Finansal Varlıklar
6 141.331.560 43.394.490
TOPLAM VARLIKLAR
146.167.707 43.608.242
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.666.839 13.704
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.666.839 13.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
141.500.868 43.594.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
43.594.538 33.344.960
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.488.480 12.621.491
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
72.013.747 24.760
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.595.897 -2.396.673
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 141.500.868 43.594.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.643.873 43.225
Temettü Gelirleri
11 301.359 225.738
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.258.018 7.643.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
7.014.673 4.967.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.256
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.217.923 12.882.531
Yönetim Ücretleri
4.13 -201.950 -98.330
Saklama Ücretleri
-152.442 -124.003
Denetim Ücretleri
-6.162 -3.786
Kurul Ücretleri
-20.852 -7.558
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -335.941 -21.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -12.096 -6.325
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-729.443 -261.040
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.488.480 12.621.491
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.488.480 12.621.491
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.488.480 12.621.491
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931806
BIST