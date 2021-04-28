***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.940 -395.981.142Net Dönem Karı (Zararı)46.959.777 4.949.049NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-50.885.337 -13.979.559Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 -212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-50.885.337 -13.979.347İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.861.620 -386.950.844Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-123.330 -81.351Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler355.598 314.739İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.629.352 -387.184.232FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.940 -395.981.354Alınan Temettü11 212FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 396.130.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 396.130.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.940 148.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-63.940 148.859DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 84.919 148.859Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 84.919 148.859Diğer Alacaklar5 204.681 81.351Finansal Varlıklar6 4.258.564 8.101.341Teminata Verilen Finansal Varlıklar6 444.161.000 393.062.238TOPLAM VARLIKLAR448.709.164 401.393.789YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar4,5 670.337 314.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)670.337 314.739TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)448.038.827 401.079.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)401.079.050Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)46.959.777 4.949.049Katılma Payı İhraç Tutarı (+)396.130.001TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 448.038.827 401.079.050Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar772.715 288.923Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 50.885.337 13.979.347Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler310.105 350.155ESAS FAALİYET GELİRLERİ4,13 51.968.157 14.618.637Yönetim Ücretleri-1.113.301 -637.732Saklama Ücretleri-441.339 -337.381Denetim Ücretleri7,12 -9.978 -18.965Kurul Ücretleri-105.111 -59.456Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.338.651 -8.616.036ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.008.380 -9.669.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.959.777 4.949.049NET DÖNEM KARI (ZARARI)46.959.777 4.949.049DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)46.959.777 4.949.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931809BIST