***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.940 -395.981.142
Net Dönem Karı (Zararı)
46.959.777 4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.885.337 -13.979.559
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.885.337 -13.979.347
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.861.620 -386.950.844
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-123.330 -81.351
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
355.598 314.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.629.352 -387.184.232
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.940 -395.981.354
Alınan Temettü
11 212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 396.130.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 396.130.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.940 148.859
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.940 148.859
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 148.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.919 148.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.919 148.859
Diğer Alacaklar
5 204.681 81.351
Finansal Varlıklar
6 4.258.564 8.101.341
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6 444.161.000 393.062.238
TOPLAM VARLIKLAR
448.709.164 401.393.789
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4,5 670.337 314.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
670.337 314.739
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
448.038.827 401.079.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
401.079.050
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
46.959.777 4.949.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
396.130.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 448.038.827 401.079.050
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
772.715 288.923
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 50.885.337 13.979.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
310.105 350.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4,13 51.968.157 14.618.637
Yönetim Ücretleri
-1.113.301 -637.732
Saklama Ücretleri
-441.339 -337.381
Denetim Ücretleri
7,12 -9.978 -18.965
Kurul Ücretleri
-105.111 -59.456
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-18
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.338.651 -8.616.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.008.380 -9.669.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.959.777 4.949.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
46.959.777 4.949.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
46.959.777 4.949.049
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931809
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