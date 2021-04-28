***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 17:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.363.629 8.020.203
Net Dönem Karı (Zararı)
21.253.764 5.636.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.120.430 -2.820.011
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -488.833 -172.189
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.631.597 -2.647.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-54.985.796 5.031.847
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-522.703 1.062.700
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.530.713 1.177.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.993.806 2.791.364
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-47.852.462 7.848.014
Alınan Faiz
11 488.833 172.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.676.777 -6.237.612
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
288.214.382 44.641.482
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-236.537.605 -50.879.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.313.148 1.782.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.313.148 1.782.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.785.112 2.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.098.260 1.785.112
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.098.260 1.785.112
Diğer Alacaklar
5 522.703 0
Finansal Varlıklar
6 88.498.424 17.873.021
TOPLAM VARLIKLAR
95.119.387 19.658.133
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.488.225 1.131.775
Diğer Borçlar
5 1.279.628 105.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.767.853 1.237.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.351.534 18.420.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.420.993 19.022.427
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.253.764 5.636.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
288.214.382 44.641.482
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-236.537.605 -50.879.094
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.351.534 18.420.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 488.833 172.189
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.430.215 3.124.553
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13.631.597 2.647.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 78.138 55.542
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.628.783 6.000.106
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.123.201 -256.884
Saklama Ücretleri
13 -35.865 -9.166
Denetim Ücretleri
-2.769 -1.683
Kurul Ücretleri
-14.232 -2.759
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -130.393 -36.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -68.559 -57.013
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.375.019 -363.928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.253.764 5.636.178
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.253.764 5.636.178
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.253.764 5.636.178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931858
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