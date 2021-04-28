***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.363.629 8.020.203Net Dönem Karı (Zararı)21.253.764 5.636.178NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.120.430 -2.820.011Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -488.833 -172.189Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.631.597 -2.647.822İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-54.985.796 5.031.847Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-522.703 1.062.700Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.530.713 1.177.783İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-56.993.806 2.791.364FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-47.852.462 7.848.014Alınan Faiz11 488.833 172.189FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.676.777 -6.237.612Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit288.214.382 44.641.482Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-236.537.605 -50.879.094YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.313.148 1.782.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.313.148 1.782.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.785.112 2.521DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.098.260 1.785.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.098.260 1.785.112Diğer Alacaklar5 522.703 0Finansal Varlıklar6 88.498.424 17.873.021TOPLAM VARLIKLAR95.119.387 19.658.133YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.488.225 1.131.775Diğer Borçlar5 1.279.628 105.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.767.853 1.237.140TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.351.534 18.420.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.420.993 19.022.427Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.253.764 5.636.178Katılma Payı İhraç Tutarı (+)288.214.382 44.641.482Katılma Payı İade Tutarı (-)-236.537.605 -50.879.094TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 91.351.534 18.420.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 488.833 172.189Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.430.215 3.124.553Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13.631.597 2.647.822Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 78.138 55.542ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.628.783 6.000.106Yönetim Ücretleri4.13 -1.123.201 -256.884Saklama Ücretleri13 -35.865 -9.166Denetim Ücretleri-2.769 -1.683Kurul Ücretleri-14.232 -2.759Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -130.393 -36.423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -68.559 -57.013ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.375.019 -363.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.253.764 5.636.178NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.253.764 5.636.178DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.253.764 5.636.178http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931858BIST