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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 17:34



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.098.725 -61.255.277
Net Dönem Karı (Zararı)
11.910.684 8.569.801
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.055.224 -8.334.354
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.769.641 -2.508.861
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.824.865 -5.825.493
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
64.363.176 -63.999.585
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 331.845 31.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.031.331 -64.030.703
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
79.329.084 -63.764.138
Alınan Temettü
11 2.769.641 2.508.861
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.153.311 61.674.231
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.073.859 61.674.231
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-93.227.170
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.586 418.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.586 418.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
418.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
364.368 418.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 364.368 418.954
Finansal Varlıklar
6 69.856.196
TOPLAM VARLIKLAR
364.368 70.275.150
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 362.963 31.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
362.963 31.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.405 70.244.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.244.032
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.910.684 8.569.801
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.073.859 61.674.231
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-93.227.170 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.405 70.244.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.769.641 2.508.861
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.542.512 338.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-5.824.865 5.825.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
576 6.941
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.487.864 8.680.035
Yönetim Ücretleri
4 -154.079 -87.938
Saklama Ücretleri
-36.250 -9.369
MKK Ücretleri
-7.422 -5.310
Kurul Ücretleri
-8.601 -715
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.968 -1.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -366.860 -5.269
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-577.180 -110.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.910.684 8.569.801
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.910.684 8.569.801
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.910.684 8.569.801



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931865


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