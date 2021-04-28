***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.098.725 -61.255.277Net Dönem Karı (Zararı)11.910.684 8.569.801NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.055.224 -8.334.354Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.769.641 -2.508.861Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.824.865 -5.825.493İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER64.363.176 -63.999.585Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 331.845 31.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler64.031.331 -64.030.703FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR79.329.084 -63.764.138Alınan Temettü11 2.769.641 2.508.861FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.153.311 61.674.231Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.073.859 61.674.231Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-93.227.170YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.586 418.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.586 418.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ418.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ364.368 418.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 364.368 418.954Finansal Varlıklar6 69.856.196TOPLAM VARLIKLAR364.368 70.275.150YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 362.963 31.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)362.963 31.118TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.405 70.244.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)70.244.032Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.910.684 8.569.801Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.073.859 61.674.231Katılma Payı İade Tutarı (-)-93.227.170 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.405 70.244.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.769.641 2.508.861Temettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 15.542.512 338.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-5.824.865 5.825.493Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler576 6.941ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.487.864 8.680.035Yönetim Ücretleri4 -154.079 -87.938Saklama Ücretleri-36.250 -9.369MKK Ücretleri-7.422 -5.310Kurul Ücretleri-8.601 -715Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.968 -1.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -366.860 -5.269ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-577.180 -110.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.910.684 8.569.801NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.910.684 8.569.801DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.910.684 8.569.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931865BIST