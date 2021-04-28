Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 17:37



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.162.848 -15.208.479
Net Dönem Karı (Zararı)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.210.404 -2.510.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.152.117 -999.700
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-58.287 -1.510.558
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.090.925 -14.987.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-76.729.709 -13.616.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
577.686 176.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.938.902 -1.546.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.314.965 -16.208.179
Alınan Faiz
11 5.152.117 999.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.254.143 14.592.788
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-216.252.990 -38.188.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.770 691.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.167.065 75.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.167.065 75.770
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 11.034.757 1.013.815
Ters Repo Alacakları
5 79.707.727 12.998.960
Finansal Varlıklar
6 23.390.521 4.393.332
TOPLAM VARLIKLAR
125.300.070 18.481.877
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 762.343 184.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
762.343 184.657
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
124.537.727 18.297.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.297.220 2.415.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.986.364 1.289.125
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-216.252.990 -38.188.457
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 124.537.727 18.297.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.152.117 999.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.278.750 -1.033.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.287 1.510.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 108.040 31.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.597.194 1.508.156
Yönetim Ücretleri
4 -1.167.984 -130.716
Saklama Ücretleri
-75.611 -22.392
Denetim Ücretleri
-6.162 -12.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -238.064 -44.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -123.009 -8.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.610.830 -219.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.986.364 1.289.125



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931868


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2109 8,2184 % 0,16  
Euro 9,9332 9,9500 % 0,17  
Sterlin 11,4140 11,4712 % 0,24  
Frank 8,9816 9,0357 % 0,34  
Riyal 2,1875 2,1985 % 0,21  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -1,48  
Altın Gr. 468 468 -0,61  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,22  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 -0,07  
B. Petrol 67,06 67,06 1,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru