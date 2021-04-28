***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 17:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.162.848 -15.208.479
Net Dönem Karı (Zararı)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.210.404 -2.510.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.152.117 -999.700
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-58.287 -1.510.558
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-95.090.925 -14.987.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-76.729.709 -13.616.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
577.686 176.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.938.902 -1.546.276
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.314.965 -16.208.179
Alınan Faiz
11 5.152.117 999.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.254.143 14.592.788
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-216.252.990 -38.188.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.091.295 -615.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.770 691.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.167.065 75.770
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.167.065 75.770
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 11.034.757 1.013.815
Ters Repo Alacakları
5 79.707.727 12.998.960
Finansal Varlıklar
6 23.390.521 4.393.332
TOPLAM VARLIKLAR
125.300.070 18.481.877
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 762.343 184.657
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
762.343 184.657
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
124.537.727 18.297.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.297.220 2.415.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.986.364 1.289.125
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
309.507.133 52.781.245
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-216.252.990 -38.188.457
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 124.537.727 18.297.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.152.117 999.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.278.750 -1.033.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
58.287 1.510.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 108.040 31.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.597.194 1.508.156
Yönetim Ücretleri
4 -1.167.984 -130.716
Saklama Ücretleri
-75.611 -22.392
Denetim Ücretleri
-6.162 -12.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -238.064 -44.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -123.009 -8.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.610.830 -219.031
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.986.364 1.289.125
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.986.364 1.289.125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931868
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