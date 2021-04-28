***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.162.848 -15.208.479Net Dönem Karı (Zararı)12.986.364 1.289.125NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.210.404 -2.510.258Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -5.152.117 -999.700Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-58.287 -1.510.558İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-95.090.925 -14.987.046Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-76.729.709 -13.616.841Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler577.686 176.071İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.938.902 -1.546.276FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-87.314.965 -16.208.179Alınan Faiz11 5.152.117 999.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.254.143 14.592.788Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit309.507.133 52.781.245Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-216.252.990 -38.188.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.091.295 -615.691Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.091.295 -615.691DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.770 691.461DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.167.065 75.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.167.065 75.770Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 11.034.757 1.013.815Ters Repo Alacakları5 79.707.727 12.998.960Finansal Varlıklar6 23.390.521 4.393.332TOPLAM VARLIKLAR125.300.070 18.481.877YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 762.343 184.657TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)762.343 184.657TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)124.537.727 18.297.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.297.220 2.415.307Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.986.364 1.289.125Katılma Payı İhraç Tutarı (+)309.507.133 52.781.245Katılma Payı İade Tutarı (-)-216.252.990 -38.188.457TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 124.537.727 18.297.220Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.152.117 999.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.278.750 -1.033.881Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar58.287 1.510.558Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 108.040 31.779ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.597.194 1.508.156Yönetim Ücretleri4 -1.167.984 -130.716Saklama Ücretleri-75.611 -22.392Denetim Ücretleri-6.162 -12.006Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -238.064 -44.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -123.009 -8.932ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.610.830 -219.031ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.986.364 1.289.125NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.986.364 1.289.125DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.986.364 1.289.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931868BIST