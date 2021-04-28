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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 17:38



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.098.741 -173.321.251
Net Dönem Karı (Zararı)
28.053.123 13.726.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.093.682 -12.269.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.382.864 -8.325.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.710.818 -3.943.858
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.441.046 -183.103.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-18.732.981 -89.080.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-185.673 258.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.522.392 -94.282.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.481.605 -181.646.485
Alınan Faiz
11 12.382.864 8.325.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12 177.679.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
177.679.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-12
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.098.753 4.358.469
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.358.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.259.716 4.358.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.259.716 4.358.469
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 22.391.671 4.029.681
Ters Repo Alacakları
18 85.421.586 85.050.595
Finansal Varlıklar
6 110.459.073 98.225.863
TOPLAM VARLIKLAR
219.532.046 191.664.608
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
17 0 208.831
Diğer Borçlar
5 72.922 49.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
72.922 258.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
219.459.124 191.406.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
191.406.013
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
28.053.123 13.726.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
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Altın Gr. 469 470 0,48  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,22  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 -0,04  
B. Petrol 67,22 67,22 1,35  
Seans Raporu 18:05
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