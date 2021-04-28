***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.098.741 -173.321.251Net Dönem Karı (Zararı)28.053.123 13.726.293NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.093.682 -12.269.092Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -12.382.864 -8.325.234Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.710.818 -3.943.858İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-26.441.046 -183.103.686Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-18.732.981 -89.080.276Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-185.673 258.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.522.392 -94.282.005FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.481.605 -181.646.485Alınan Faiz11 12.382.864 8.325.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12 177.679.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit177.679.720Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-12YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.098.753 4.358.469NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.098.753 4.358.469DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.358.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.259.716 4.358.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.259.716 4.358.469Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 22.391.671 4.029.681Ters Repo Alacakları18 85.421.586 85.050.595Finansal Varlıklar6 110.459.073 98.225.863TOPLAM VARLIKLAR219.532.046 191.664.608YÜKÜMLÜLÜKLERFinansal Yükümlülükler17 0 208.831Diğer Borçlar5 72.922 49.764TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)72.922 258.595TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)219.459.124 191.406.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)191.406.013Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)28.053.123 13.726.293Katılma Payı İhraç Tutarı (+)