***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.579.495 -10.211.489Net Dönem Karı (Zararı)7.405.823 7.279.696NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.067.807 -5.927.009Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -4.724.305 -5.646.571Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.343.502 -280.438İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.517.174 -17.210.747Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.950.500 -12.930.125Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.863 2.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-9.440.189 -4.282.942FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.855.190 -15.858.060Alınan Faiz11 4.724.305 5.646.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.130 380.006Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 1.408.806Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-52.130 -1.028.800YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.527.365 -9.831.483NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.527.365 -9.831.483DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 228.526 10.060.009DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.755.891 228.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.755.891 228.526Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 626 208.965Ters Repo Alacakları5 510.153 17.252.314Finansal Varlıklar6 31.627.167 18.843.476TOPLAM VARLIKLAR43.893.837 36.533.281YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 23.885 17.022TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)23.885 17.022TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.869.952 36.516.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)36.516.259 28.856.557Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.405.823 7.279.696Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 1.408.806Katılma Payı İade Tutarı (-)-52.130 -1.028.800TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 43.869.952 36.516.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.724.305 5.646.571Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -928.578 1.114.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.343.502 280.438Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 587.803 479.581ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.727.032 7.521.545Yönetim Ücretleri4.13 -162.438 -133.730Saklama Ücretleri-54.249 -40.686Denetim Ücretleri-6.162 -3.786Kurul Ücretleri-10.011 -6.421Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -25.973 -36.447Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -62.376 -20.779ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-321.209 -241.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.405.823 7.279.696NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.405.823 7.279.696DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.405.823 7.279.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931713BIST