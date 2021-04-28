***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.579.495 -10.211.489
Net Dönem Karı (Zararı)
7.405.823 7.279.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.067.807 -5.927.009
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.724.305 -5.646.571
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.343.502 -280.438
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.517.174 -17.210.747
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.950.500 -12.930.125
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.863 2.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.440.189 -4.282.942
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.855.190 -15.858.060
Alınan Faiz
11 4.724.305 5.646.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.130 380.006
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 1.408.806
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.130 -1.028.800
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.527.365 -9.831.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.527.365 -9.831.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.526 10.060.009
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.755.891 228.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.755.891 228.526
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 626 208.965
Ters Repo Alacakları
5 510.153 17.252.314
Finansal Varlıklar
6 31.627.167 18.843.476
TOPLAM VARLIKLAR
43.893.837 36.533.281
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 23.885 17.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.885 17.022
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.869.952 36.516.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.516.259 28.856.557
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.405.823 7.279.696
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 1.408.806
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.130 -1.028.800
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 43.869.952 36.516.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.724.305 5.646.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -928.578 1.114.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.343.502 280.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 587.803 479.581
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.727.032 7.521.545
Yönetim Ücretleri
4.13 -162.438 -133.730
Saklama Ücretleri
-54.249 -40.686
Denetim Ücretleri
-6.162 -3.786
Kurul Ücretleri
-10.011 -6.421
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -25.973 -36.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -62.376 -20.779
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-321.209 -241.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.405.823 7.279.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.405.823 7.279.696
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.405.823 7.279.696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931713
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