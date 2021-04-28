***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.136.433 -17.135.642Net Dönem Karı (Zararı)4.550.956 2.744.013NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.495.277 -4.294.832Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -11.141.918 -4.222.721Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler646.641 -72.111İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-32.334.030 -19.807.544Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler67.152 28.052İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.401.182 -19.835.596FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.278.351 -21.358.363Alınan Faiz11 11.141.918 4.222.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.220.172 19.853.252Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit151.064.346 52.677.245Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-117.844.174 -32.823.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.083.739 2.717.610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.083.739 2.717.610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.304.315 586.705DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.388.054 3.304.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.388.054 3.304.315Finansal Varlıklar6 62.483.724 30.729.183TOPLAM VARLIKLAR71.871.778 34.033.498YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 114.068 46.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)114.068 46.916TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.757.710 33.986.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)33.986.582 11.389.317Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.550.956 2.744.013Katılma Payı İhraç Tutarı (+)151.064.346 52.677.245Katılma Payı İade Tutarı (-)-117.844.174 -32.823.993TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)71.757.710 33.986.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 11.141.918 4.222.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.594.976 -1.225.563Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-646.641 72.111ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.900.301 3.069.269Yönetim Ücretleri4.13 -1.259.197 -291.919Saklama Ücretleri-51.559 -13.771Denetim Ücretleri-3.094 -1.624Kurul Ücretleri-16.132 -2.857Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -198 -2.071Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -19.165 -13.014ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.349.345 -325.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.550.956 2.744.013NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.550.956 2.744.013DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.550.956 2.744.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931723BIST