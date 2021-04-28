***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.136.433 -17.135.642
Net Dönem Karı (Zararı)
4.550.956 2.744.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.495.277 -4.294.832
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.141.918 -4.222.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
646.641 -72.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.334.030 -19.807.544
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
67.152 28.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.401.182 -19.835.596
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.278.351 -21.358.363
Alınan Faiz
11 11.141.918 4.222.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.220.172 19.853.252
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
151.064.346 52.677.245
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-117.844.174 -32.823.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.083.739 2.717.610
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.083.739 2.717.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.304.315 586.705
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.388.054 3.304.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.388.054 3.304.315
Finansal Varlıklar
6 62.483.724 30.729.183
TOPLAM VARLIKLAR
71.871.778 34.033.498
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 114.068 46.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.068 46.916
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.757.710 33.986.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
33.986.582 11.389.317
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.550.956 2.744.013
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
151.064.346 52.677.245
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-117.844.174 -32.823.993
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
71.757.710 33.986.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 11.141.918 4.222.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.594.976 -1.225.563
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-646.641 72.111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.900.301 3.069.269
Yönetim Ücretleri
4.13 -1.259.197 -291.919
Saklama Ücretleri
-51.559 -13.771
Denetim Ücretleri
-3.094 -1.624
Kurul Ücretleri
-16.132 -2.857
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -198 -2.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -19.165 -13.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.349.345 -325.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.550.956 2.744.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.550.956 2.744.013
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.550.956 2.744.013
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931723
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