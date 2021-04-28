***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.778.878 -90.067.782Net Dönem Karı (Zararı)9.815.399 35.529.469NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.231.878 -22.489.486Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -20.552.198 -23.610.712Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.320.320 1.121.226İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER99.643.159 -126.718.477Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler28.014.896 -39.609.268Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-136.243 881.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11 78.077.928Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit117.887.560 208.627.749Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-224.336.998 -130.549.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.329.440 -11.989.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.329.440 -11.989.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.807 11.995.661DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.335.247 5.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.335.247 5.807Ters Repo Alacakları8 10.925.051 38.939.948Diğer Alacaklar5 1.592.036 1.592.035Finansal Varlıklar6 132.711.122 206.795.948TOPLAM VARLIKLAR150.563.456 247.333.738YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.865.005 2.001.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.865.005 2.001.248TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)148.698.451 245.332.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)245.332.490 131.725.093Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.815.399 35.529.469Katılma Payı İhraç Tutarı (+)117.887.560 208.627.749Katılma Payı İade Tutarı (-)-224.336.998 -130.549.821TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 148.698.451 245.332.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 20.552.198 23.610.712Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.847.360 16.287.582Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.320.320 -1.121.226Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 472.246 186.655ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.856.764 38.963.723Yönetim Ücretleri4 -3.806.970 -3.208.090Saklama Ücretleri-122.143 -103.861Denetim Ücretleri-6.506 -3.952Kurul Ücretleri-48.220 -28.987Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -45.434 -81.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -12.092 -7.681ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.041.365 -3.434.254ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.815.399 35.529.469NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.815.399 35.529.469DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.815.399 35.529.469http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931984BIST