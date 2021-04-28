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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 18:57



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.778.878 -90.067.782
Net Dönem Karı (Zararı)
9.815.399 35.529.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.231.878 -22.489.486
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.552.198 -23.610.712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.320.320 1.121.226
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
99.643.159 -126.718.477
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
28.014.896 -39.609.268
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-136.243 881.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 78.077.928
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
117.887.560 208.627.749
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-224.336.998 -130.549.821
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.329.440 -11.989.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.329.440 -11.989.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.807 11.995.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.335.247 5.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.335.247 5.807
Ters Repo Alacakları
8 10.925.051 38.939.948
Diğer Alacaklar
5 1.592.036 1.592.035
Finansal Varlıklar
6 132.711.122 206.795.948
TOPLAM VARLIKLAR
150.563.456 247.333.738
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.865.005 2.001.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.865.005 2.001.248
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.698.451 245.332.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
245.332.490 131.725.093
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.815.399 35.529.469
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
117.887.560 208.627.749
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-224.336.998 -130.549.821
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 148.698.451 245.332.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 20.552.198 23.610.712
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.847.360 16.287.582
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.320.320 -1.121.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 472.246 186.655
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.856.764 38.963.723
Yönetim Ücretleri
4 -3.806.970 -3.208.090
Saklama Ücretleri
-122.143 -103.861
Denetim Ücretleri
-6.506 -3.952
Kurul Ücretleri
-48.220 -28.987
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -45.434 -81.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -12.092 -7.681
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.041.365 -3.434.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.815.399 35.529.469
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.815.399 35.529.469
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.815.399 35.529.469



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931984


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