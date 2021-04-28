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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 18:59



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.072.889 -45.870.774
Net Dönem Karı (Zararı)
32.180.604 2.834.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.703.941 -3.182.166
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.893.369 -2.396.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.810.572 -785.286
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-220.442.921 -47.920.434
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-119.035.949 -43.415.916
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
293.077 535.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-101.700.049 -5.039.869
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-206.966.258 -48.267.654
Alınan Temettü
11 0 2
Alınan Faiz
11 14.893.369 2.396.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.293.156 44.932.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
725.633.039 86.433.920
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-532.339.883 -41.501.057
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.267 -937.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.220.267 -937.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.438 1.010.349
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.292.705 72.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.292.705 72.438
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 25.169.773 1.379.517
Ters Repo Alacakları
5 138.296.033 43.050.340
Finansal Varlıklar
6 115.305.033 9.794.412
TOPLAM VARLIKLAR
280.063.544 54.296.707
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 879.345 586.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
879.345 586.268
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
279.184.199 53.710.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
53.710.439 5.942.630
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.180.604 2.834.946
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
725.633.039 86.433.920
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-532.339.883 -41.501.057
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 279.184.199 53.710.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.893.369 2.396.878
Temettü Gelirleri
11 0 2
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.115.146 30.369
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.810.572 785.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7,12 487.959 26.693
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.307.046 3.239.228
Yönetim Ücretleri
4 -3.906.788 -284.781
Saklama Ücretleri
-161.727 -39.231
Denetim Ücretleri
-4.674 -9.716
Kurul Ücretleri
-46.227 -2.017
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -988.769 -60.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -18.257 -8.298
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.126.442 -404.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.180.604 2.834.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.180.604 2.834.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.180.604 2.834.946



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931986


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