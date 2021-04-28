***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.072.889 -45.870.774Net Dönem Karı (Zararı)32.180.604 2.834.946NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.703.941 -3.182.166Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -14.893.369 -2.396.880Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.810.572 -785.286İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-220.442.921 -47.920.434Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-119.035.949 -43.415.916Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler293.077 535.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-101.700.049 -5.039.869FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-206.966.258 -48.267.654Alınan Temettü11 0 2Alınan Faiz11 14.893.369 2.396.878FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI193.293.156 44.932.863Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit725.633.039 86.433.920Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-532.339.883 -41.501.057Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.220.267 -937.911NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.220.267 -937.911DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 72.438 1.010.349DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.292.705 72.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.292.705 72.438Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 25.169.773 1.379.517Ters Repo Alacakları5 138.296.033 43.050.340Finansal Varlıklar6 115.305.033 9.794.412TOPLAM VARLIKLAR280.063.544 54.296.707YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 879.345 586.268TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)879.345 586.268TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)279.184.199 53.710.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)53.710.439 5.942.630Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)32.180.604 2.834.946Katılma Payı İhraç Tutarı (+)725.633.039 86.433.920Katılma Payı İade Tutarı (-)-532.339.883 -41.501.057TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 279.184.199 53.710.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 14.893.369 2.396.878Temettü Gelirleri11 0 2Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 18.115.146 30.369Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.810.572 785.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7,12 487.959 26.693ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.307.046 3.239.228Yönetim Ücretleri4 -3.906.788 -284.781Saklama Ücretleri-161.727 -39.231Denetim Ücretleri-4.674 -9.716Kurul Ücretleri-46.227 -2.017Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -988.769 -60.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -18.257 -8.298ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.126.442 -404.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.180.604 2.834.946NET DÖNEM KARI (ZARARI)32.180.604 2.834.946DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)32.180.604 2.834.946http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931986BIST