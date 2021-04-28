***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.908.333 -19.906.546
Net Dönem Karı (Zararı)
52.251.947 27.870.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.458.999 -23.141.463
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.452.822 -7.162.462
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.993.823 -15.979.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.337.437 -31.798.018
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.418.825 -19.400
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.830 4.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-25.938.442 -31.783.463
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.455.511 -27.069.008
Alınan Faiz
11 8.452.822 7.162.462
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.948.901
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.948.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.908.333 -21.855.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.908.333 -21.855.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 258.020 22.113.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.166.353 258.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.166.353 258.020
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 134 149.947
Ters Repo Alacakları
5 3.571.639 3.001
Finansal Varlıklar
6 138.516.721 114.572.102
TOPLAM VARLIKLAR
167.254.847 114.983.070
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 43.520 23.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.520 23.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
167.211.327 114.959.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.959.380 89.037.808
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
52.251.947 27.870.473
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.948.901
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 167.211.327 114.959.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.452.822 7.162.462
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 46.258.902 4.016.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.993.823 16.755.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.991 265.165
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.728.892 28.200.071
Yönetim Ücretleri
4.13 -276.577 -205.759
Saklama Ücretleri
-113.833 -59.560
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-34.202 -19.733
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.601 -30.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.307 -10.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-476.945 -329.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.251.947 27.870.473
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.251.947 27.870.473
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
52.251.947 27.870.473
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931741
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