***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.908.333 -19.906.546Net Dönem Karı (Zararı)52.251.947 27.870.473NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.458.999 -23.141.463Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.452.822 -7.162.462Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.993.823 -15.979.001İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.337.437 -31.798.018Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.418.825 -19.400Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.830 4.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-25.938.442 -31.783.463FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR16.455.511 -27.069.008Alınan Faiz11 8.452.822 7.162.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.948.901Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.948.901YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.908.333 -21.855.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.908.333 -21.855.447DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 258.020 22.113.467DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.166.353 258.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.166.353 258.020Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 134 149.947Ters Repo Alacakları5 3.571.639 3.001Finansal Varlıklar6 138.516.721 114.572.102TOPLAM VARLIKLAR167.254.847 114.983.070YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 43.520 23.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.520 23.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)167.211.327 114.959.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)114.959.380 89.037.808Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)52.251.947 27.870.473Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.948.901TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 167.211.327 114.959.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.452.822 7.162.462Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 46.258.902 4.016.578Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.993.823 16.755.866Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 10.991 265.165ESAS FAALİYET GELİRLERİ52.728.892 28.200.071Yönetim Ücretleri4.13 -276.577 -205.759Saklama Ücretleri-113.833 -59.560Denetim Ücretleri-6.425 -3.952Kurul Ücretleri-34.202 -19.733Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -30.601 -30.316Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -15.307 -10.278ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-476.945 -329.598ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.251.947 27.870.473NET DÖNEM KARI (ZARARI)52.251.947 27.870.473DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)52.251.947 27.870.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931741BIST