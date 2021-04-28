***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.295.072 1.841.287
Net Dönem Karı (Zararı)
15.860.072 7.391.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.888.307 -7.767.427
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.413.960 -741.299
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.474.347 -7.026.128
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-36.680.797 1.476.167
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.034.541 -2.401.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
567.918 1.065.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.214.174 2.813.034
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.709.032 1.099.988
Alınan Temettü
11 1.119.090 612.708
Alınan Faiz
11 294.870 128.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.647.088 -1.462.658
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
131.824.558 19.763.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-104.177.470 -21.225.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.016 378.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
352.016 378.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 907.988 529.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.260.004 907.988
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.260.004 907.988
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 458.461 107.237
Ters Repo Alacakları
5 3.771.654 2.440.697
Diğer Alacaklar
5 353.358 998
Finansal Varlıklar
6 68.591.962 26.903.441
TOPLAM VARLIKLAR
74.435.439 30.360.361
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 142.711
Diğer Borçlar
5 1.925.052 1.214.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.925.052 1.357.134
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.510.387 29.003.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.003.227 23.074.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.860.072 7.391.248
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.824.558 19.763.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-104.177.470 -21.225.728
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 72.510.387 29.003.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 294.869 128.591
Temettü Gelirleri
11 1.119.091 612.708
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 9.707.018 382.504
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.474.347 7.026.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
161.152 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.756.477 8.149.931
Yönetim Ücretleri
4 -1.097.749 -600.324
Saklama Ücretleri
-201.942 -122.984
Denetim Ücretleri
-8.989 -5.489
Kurul Ücretleri
-12.030 -5.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -560.823 -15.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -14.872 -8.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.896.405 -758.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.860.072 7.391.248
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.860.072 7.391.248
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.860.072 7.391.248
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931987
BIST