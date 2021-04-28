***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.295.072 1.841.287Net Dönem Karı (Zararı)15.860.072 7.391.248NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.888.307 -7.767.427Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.413.960 -741.299Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-6.474.347 -7.026.128İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-36.680.797 1.476.167Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.034.541 -2.401.936Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler567.918 1.065.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.214.174 2.813.034FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-28.709.032 1.099.988Alınan Temettü11 1.119.090 612.708Alınan Faiz11 294.870 128.591FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.647.088 -1.462.658Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit131.824.558 19.763.070Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-104.177.470 -21.225.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)352.016 378.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)352.016 378.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 907.988 529.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.260.004 907.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.260.004 907.988Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 458.461 107.237Ters Repo Alacakları5 3.771.654 2.440.697Diğer Alacaklar5 353.358 998Finansal Varlıklar6 68.591.962 26.903.441TOPLAM VARLIKLAR74.435.439 30.360.361YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 142.711Diğer Borçlar5 1.925.052 1.214.423TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.925.052 1.357.134TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)72.510.387 29.003.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.003.227 23.074.637Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.860.072 7.391.248Katılma Payı İhraç Tutarı (+)131.824.558 19.763.070Katılma Payı İade Tutarı (-)-104.177.470 -21.225.728TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 72.510.387 29.003.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 294.869 128.591Temettü Gelirleri11 1.119.091 612.708Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 9.707.018 382.504Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.474.347 7.026.128Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler161.152 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.756.477 8.149.931Yönetim Ücretleri4 -1.097.749 -600.324Saklama Ücretleri-201.942 -122.984Denetim Ücretleri-8.989 -5.489Kurul Ücretleri-12.030 -5.239Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -560.823 -15.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -14.872 -8.730ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.896.405 -758.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.860.072 7.391.248NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.860.072 7.391.248DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.860.072 7.391.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931987BIST