***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.724.882 -19.781.539
Net Dönem Karı (Zararı)
152.762.393 29.769.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-112.092.016 -29.914.714
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.322.651 -889.715
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-108.769.365 -29.024.999
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-163.717.910 -20.526.196
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.425.240 988.498
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.425.914 3.620.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -171.718.584 -25.135.599
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-123.047.533 -20.671.254
Alınan Temettü
1.400.913 458.355
Alınan Faiz
11 1.921.738 431.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.324.688 27.824.336
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.168.919.556 116.479.413
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.028.594.868 -88.655.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.599.806 8.042.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.599.806 8.042.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.045.652 2.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.645.458 8.045.652
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.645.458 8.045.652
Takas Alacakları
5 5.707.573 282.333
Finansal Varlıklar
6 372.999.696 92.511.747
TOPLAM VARLIKLAR
407.352.727 100.839.732
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 2.848.213
Diğer Borçlar
5 17.145.551 871.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.145.551 3.719.637
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
390.207.176 97.120.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
97.120.095 39.526.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
152.762.393 29.769.656
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.168.919.556 116.479.413
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.028.594.868 -88.655.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 390.207.176 97.120.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.921.738 431.360
Temettü Gelirleri
11 1.400.913 458.355
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 46.404.441 841.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
108.769.365 29.024.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
123.915 34.926
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
158.620.372 30.791.543
Yönetim Ücretleri
13 -5.121.618 -834.348
Saklama Ücretleri
-169.936 -27.109
Denetim Ücretleri
-18.696 -11.418
Kurul Ücretleri
-62.084 -7.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -478.198 -136.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -7.447 -4.860
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.857.979 -1.021.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
152.762.393 29.769.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
152.762.393 29.769.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
152.762.393 29.769.656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931989
BIST