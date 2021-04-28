***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-119.724.882 -19.781.539Net Dönem Karı (Zararı)152.762.393 29.769.656NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-112.092.016 -29.914.714Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.322.651 -889.715Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-108.769.365 -29.024.999İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-163.717.910 -20.526.196Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -5.425.240 988.498Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 13.425.914 3.620.905İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -171.718.584 -25.135.599FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-123.047.533 -20.671.254Alınan Temettü1.400.913 458.355Alınan Faiz11 1.921.738 431.360FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.324.688 27.824.336Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.168.919.556 116.479.413Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.028.594.868 -88.655.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.599.806 8.042.797NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.599.806 8.042.797DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.045.652 2.855DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.645.458 8.045.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.645.458 8.045.652Takas Alacakları5 5.707.573 282.333Finansal Varlıklar6 372.999.696 92.511.747TOPLAM VARLIKLAR407.352.727 100.839.732YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 2.848.213Diğer Borçlar5 17.145.551 871.424TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.145.551 3.719.637TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)390.207.176 97.120.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)97.120.095 39.526.103Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)152.762.393 29.769.656Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.168.919.556 116.479.413Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.028.594.868 -88.655.077TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 390.207.176 97.120.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.921.738 431.360Temettü Gelirleri11 1.400.913 458.355Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 46.404.441 841.903Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar108.769.365 29.024.999Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler123.915 34.926ESAS FAALİYET GELİRLERİ158.620.372 30.791.543Yönetim Ücretleri13 -5.121.618 -834.348Saklama Ücretleri-169.936 -27.109Denetim Ücretleri-18.696 -11.418Kurul Ücretleri-62.084 -7.850Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -478.198 -136.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -7.447 -4.860ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.857.979 -1.021.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.762.393 29.769.656NET DÖNEM KARI (ZARARI)152.762.393 29.769.656DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)152.762.393 29.769.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931989BIST