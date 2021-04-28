***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-239.350.926 -13.272.599Net Dönem Karı (Zararı)7.814.136 7.516.298NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.245.120 -6.457.608Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -13.907.558 -6.891.045Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-337.562 433.437İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-246.827.500 -21.222.334Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-184.298.775 -17.551.157Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 40.519 -687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 -62.569.244 -3.670.490FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-253.258.484 -20.163.644Alınan Faiz11 13.907.558 6.891.045FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.936.281 -6Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit565.587.527Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-329.651.246 -6YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.414.645 -13.272.605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.414.645 -13.272.605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.131.906 17.404.511DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ717.261 4.131.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 717.261 4.131.906Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 2.809.702 1.387.032Ters Repo Alacakları5 199.647.276 16.771.171Finansal Varlıklar6 80.023.214 17.116.408TOPLAM VARLIKLAR283.197.453 39.406.517YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 51.042 10.523TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)51.042 10.523TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)283.146.411 39.395.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)39.395.994 31.879.702Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.814.136 7.516.298Katılma Payı İhraç Tutarı (+)565.587.527Katılma Payı İade Tutarı (-)-329.651.246 -6TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 283.146.411 39.395.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 13.907.558 6.891.045Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.503.106 740.019Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar337.562 -433.437Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.786.228 534.917ESAS FAALİYET GELİRLERİ24.534.454 7.732.544Yönetim Ücretleri4.13 -234.658 -43.234Saklama Ücretleri-99.255 -50.706Denetim Ücretleri-9.562 -3.786Kurul Ücretleri-6.990Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -641.121 -103.149Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -15.735.722 -8.381ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.720.318 -216.246ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.814.136 7.516.298NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.814.136 7.516.298DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.814.136 7.516.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931750BIST