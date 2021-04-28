***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 15:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.350.926 -13.272.599
Net Dönem Karı (Zararı)
7.814.136 7.516.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.245.120 -6.457.608
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.907.558 -6.891.045
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-337.562 433.437
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-246.827.500 -21.222.334
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-184.298.775 -17.551.157
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 40.519 -687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -62.569.244 -3.670.490
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-253.258.484 -20.163.644
Alınan Faiz
11 13.907.558 6.891.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.936.281 -6
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
565.587.527
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-329.651.246 -6
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.414.645 -13.272.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.414.645 -13.272.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.131.906 17.404.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
717.261 4.131.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 717.261 4.131.906
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.809.702 1.387.032
Ters Repo Alacakları
5 199.647.276 16.771.171
Finansal Varlıklar
6 80.023.214 17.116.408
TOPLAM VARLIKLAR
283.197.453 39.406.517
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 51.042 10.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.042 10.523
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
283.146.411 39.395.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
39.395.994 31.879.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.814.136 7.516.298
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
565.587.527
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-329.651.246 -6
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 283.146.411 39.395.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.907.558 6.891.045
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.503.106 740.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
337.562 -433.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.786.228 534.917
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.534.454 7.732.544
Yönetim Ücretleri
4.13 -234.658 -43.234
Saklama Ücretleri
-99.255 -50.706
Denetim Ücretleri
-9.562 -3.786
Kurul Ücretleri
-6.990
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -641.121 -103.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -15.735.722 -8.381
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.720.318 -216.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.814.136 7.516.298
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.814.136 7.516.298
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.814.136 7.516.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931750
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