***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.646.502 -159.226.879
Net Dönem Karı (Zararı)
7.383.630 9.451.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.433.825 -10.692.382
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.541.441 -11.958.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
107.616 1.265.668
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
164.155.256 -169.944.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.535.419 -19.240.955
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-249.991 91.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
147.869.828 -150.795.451
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
162.105.061 -171.184.929
Alınan Faiz
11 9.541.441 11.958.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-170.552.289 159.226.703
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.918.871 286.064.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-294.471.160 -126.837.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.213 -176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.094.213 -176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.287 2.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.096.500 2.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.096.500 2.287
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 665.638
Ters Repo Alacakları
5 2.351.051 19.552.108
Diğer Alacaklar
5 1.162.270 1.162.270
Finansal Varlıklar
6 37.698.169 185.675.613
TOPLAM VARLIKLAR
42.973.628 206.392.278
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.241.839 1.491.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.241.839 1.491.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
41.731.789 204.900.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
204.900.448 36.221.803
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.383.630 9.451.942
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
123.918.871 286.064.350
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-294.471.160 -126.837.647
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
41.731.789 204.900.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.541.441 11.958.050
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -524.665 -168.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-107.616 -1.265.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 93.552 79.856
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.002.712 10.603.855
Yönetim Ücretleri
13 -1.455.309 -1.060.514
Saklama Ücretleri
-81.851 -40.128
Denetim Ücretleri
-15.700 -9.589
Kurul Ücretleri
-23.043 -7.240
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -28.727 -23.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -14.452 -11.205
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.619.082 -1.151.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.383.630 9.451.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.383.630 9.451.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.383.630 9.451.942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931990
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