***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI171.646.502 -159.226.879Net Dönem Karı (Zararı)7.383.630 9.451.942NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.433.825 -10.692.382Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -9.541.441 -11.958.050Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler107.616 1.265.668İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER164.155.256 -169.944.489Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler16.535.419 -19.240.955Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-249.991 91.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler147.869.828 -150.795.451FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR162.105.061 -171.184.929Alınan Faiz11 9.541.441 11.958.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.552.289 159.226.703Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit123.918.871 286.064.350Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-294.471.160 -126.837.647YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.094.213 -176NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.094.213 -176DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.287 2.463DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.096.500 2.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.096.500 2.287Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 665.638Ters Repo Alacakları5 2.351.051 19.552.108Diğer Alacaklar5 1.162.270 1.162.270Finansal Varlıklar6 37.698.169 185.675.613TOPLAM VARLIKLAR42.973.628 206.392.278YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.241.839 1.491.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.241.839 1.491.830TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)41.731.789 204.900.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)204.900.448 36.221.803Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.383.630 9.451.942Katılma Payı İhraç Tutarı (+)123.918.871 286.064.350Katılma Payı İade Tutarı (-)-294.471.160 -126.837.647TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)41.731.789 204.900.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.541.441 11.958.050Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -524.665 -168.383Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-107.616 -1.265.668Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 93.552 79.856ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.002.712 10.603.855Yönetim Ücretleri13 -1.455.309 -1.060.514Saklama Ücretleri-81.851 -40.128Denetim Ücretleri-15.700 -9.589Kurul Ücretleri-23.043 -7.240Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -28.727 -23.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -14.452 -11.205ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.619.082 -1.151.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.383.630 9.451.942NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.383.630 9.451.942DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.383.630 9.451.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931990BIST