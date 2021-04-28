***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.199.185 2.125.545
Net Dönem Karı (Zararı)
7.160.636 8.754.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.353.030 -6.036.368
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -600.793 -1.098.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.752.237 -4.938.298
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.790.786 -1.690.187
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-318.058 668.465
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.322 -19.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.180.166 -2.338.879
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.598.392 1.027.475
Alınan Temettü
11 444.991 735.999
Alınan Faiz
11 155.802 362.071
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.607.457 -986.185
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
49.118.456 46.984.039
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-59.725.913 -47.970.224
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.272 1.139.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.272 1.139.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.144.986 5.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 736.714 1.144.986
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 736.714 1.144.986
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8 500.283 459.577
Diğer Alacaklar
5 277.352
Finansal Varlıklar
6 25.861.119 29.289.048
TOPLAM VARLIKLAR
27.375.468 30.893.611
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 204.364
Diğer Borçlar
5 156.758 23.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.758 228.080
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.218.710 30.665.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
30.665.531 22.897.686
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.160.636 8.754.030
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
49.118.456 46.984.039
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-59.725.913 -47.970.224
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 27.218.710 30.665.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 155.802 362.071
Temettü Gelirleri
11 444.991 735.999
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.071.600 2.996.233
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.752.237 4.938.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 83 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.424.713 9.032.605
Yönetim Ücretleri
4.13 -137.637 -128.423
Saklama Ücretleri
-18.049 -17.176
Denetim Ücretleri
-27.925 -17.054
Kurul Ücretleri
-6.879 -4.369
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -65.871 -106.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -7.716 -5.209
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-264.077 -278.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.160.636 8.754.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.160.636 8.754.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.160.636 8.754.030
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931994
BIST