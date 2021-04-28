***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.199.185 2.125.545Net Dönem Karı (Zararı)7.160.636 8.754.030NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.353.030 -6.036.368Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -600.793 -1.098.070Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.752.237 -4.938.298İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER4.790.786 -1.690.187Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-318.058 668.465Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.322 -19.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.180.166 -2.338.879FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.598.392 1.027.475Alınan Temettü11 444.991 735.999Alınan Faiz11 155.802 362.071FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.607.457 -986.185Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit49.118.456 46.984.039Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-59.725.913 -47.970.224YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-408.272 1.139.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-408.272 1.139.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.144.986 5.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 736.714 1.144.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 736.714 1.144.986Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri8 500.283 459.577Diğer Alacaklar5 277.352Finansal Varlıklar6 25.861.119 29.289.048TOPLAM VARLIKLAR27.375.468 30.893.611YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 204.364Diğer Borçlar5 156.758 23.716TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)156.758 228.080TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.218.710 30.665.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)30.665.531 22.897.686Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.160.636 8.754.030Katılma Payı İhraç Tutarı (+)49.118.456 46.984.039Katılma Payı İade Tutarı (-)-59.725.913 -47.970.224TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 27.218.710 30.665.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 155.802 362.071Temettü Gelirleri11 444.991 735.999Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.071.600 2.996.233Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.752.237 4.938.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 83 4ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.424.713 9.032.605Yönetim Ücretleri4.13 -137.637 -128.423Saklama Ücretleri-18.049 -17.176Denetim Ücretleri-27.925 -17.054Kurul Ücretleri-6.879 -4.369Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -65.871 -106.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -7.716 -5.209ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-264.077 -278.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.160.636 8.754.030NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.160.636 8.754.030DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.160.636 8.754.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931994BIST