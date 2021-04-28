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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 19:09



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.616.911 6.924.449
Net Dönem Karı (Zararı)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.522.156 -32.388.699
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.400.980 -1.120.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.923.136 -31.268.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.538.282 3.398.893
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-10.005 eşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.544.631 3.351.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
80.215.931 5.804.154
Alınan Temettü
1.242.826 1.118.106
Alınan Faiz
158.154 2.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.471.234 -3.107.794
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-82.471.234 -3.107.794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-854.323 3.816.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.208.287 391.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.353.964 4.208.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.353.964 4.208.287
Ters Repo Alacakları
8 20.006 10.001
Finansal Varlıklar
6 75.362.238 96.830.005
TOPLAM VARLIKLAR
78.736.208 101.048.293
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.850 17.194
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.850 17.194
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
101.031.099 69.344.933
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
60.155.493 34.793.960
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-82.471.234 -3.107.794
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.715.358 101.031.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 158.154 2.189
Temettü Gelirleri
11 1.242.826 1.118.106
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
67.129.049 2.653.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-7.923.136 31.268.404
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.606.893 35.042.607
Yönetim Ücretleri
4.13 -168.222 -131.371
Saklama Ücretleri
-78.648 -38.411
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-27.250 -16.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -152.912 -50.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -17.943 -7.910
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.400 -248.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
60.155.493 34.793.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
60.155.493 34.793.960



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931995


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Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,03  
B. Petrol 66,98 66,98 1,11  
Seans Raporu 18:05
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