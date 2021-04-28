***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.616.911 6.924.449Net Dönem Karı (Zararı)60.155.493 34.793.960NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.522.156 -32.388.699Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.400.980 -1.120.295Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.923.136 -31.268.404İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER13.538.282 3.398.893Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-10.005 eşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler13.544.631 3.351.312FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR80.215.931 5.804.154Alınan Temettü1.242.826 1.118.106Alınan Faiz158.154 2.189FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.471.234 -3.107.794Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-82.471.234 -3.107.794YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-854.323 3.816.655NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-854.323 3.816.655DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.208.287 391.632DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.353.964 4.208.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.353.964 4.208.287Ters Repo Alacakları8 20.006 10.001Finansal Varlıklar6 75.362.238 96.830.005TOPLAM VARLIKLAR78.736.208 101.048.293YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.850 17.194TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.850 17.194TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.715.358 101.031.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)101.031.099 69.344.933Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)60.155.493 34.793.960Katılma Payı İade Tutarı (-)-82.471.234 -3.107.794TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)78.715.358 101.031.099Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 158.154 2.189Temettü Gelirleri11 1.242.826 1.118.106Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar67.129.049 2.653.908Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-7.923.136 31.268.404ESAS FAALİYET GELİRLERİ60.606.893 35.042.607Yönetim Ücretleri4.13 -168.222 -131.371Saklama Ücretleri-78.648 -38.411Denetim Ücretleri-6.425 -3.952Kurul Ücretleri-27.250 -16.633Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -152.912 -50.370Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -17.943 -7.910ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-451.400 -248.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.155.493 34.793.960NET DÖNEM KARI (ZARARI)60.155.493 34.793.960DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)60.155.493 34.793.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931995BIST