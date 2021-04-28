***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-632.137 199.509Net Dönem Karı (Zararı)133.241.942 56.400.131NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-63.909.288 -35.009.918Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -1.657.183 -1.514.838Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-62.252.105 -33.495.080İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.621.974 -22.705.542Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-78.838 145.085Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.653 6.721İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.582.789 -22.857.348FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.289.320 -1.315.329Alınan Temettü1.512.301Alınan Faiz11 1.657.183 2.537FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.039.499Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.039.499YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.407.362 199.509NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.407.362 199.509DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 466.318 266.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.873.680 466.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.873.680 466.318Ters Repo Alacakları5 90.027 12.002Diğer Alacaklar5 813Finansal Varlıklar6 304.641.976 170.807.082TOPLAM VARLIKLAR307.606.496 171.285.402YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 65.256 25.603TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)65.256 25.603TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)307.541.240 171.259.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)171.259.799 114.859.668Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)133.241.942 56.400.131Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.039.499TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 307.541.240 171.259.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.657.183 2.537Temettü Gelirleri1.512.301Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 70.604.237 22.627.994Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar62.252.105 33.495.080ESAS FAALİYET GELİRLERİ134.513.525 57.637.912Yönetim Ücretleri4.13 -355.895 -219.824Saklama Ücretleri-132.133 -77.009Denetim Ücretleri-6.425 -3.952Kurul Ücretleri-57.892 -27.578Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -663.826 -896.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7.12 -55.412 -12.491ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.271.583 -1.237.781ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)133.241.942 56.400.131NET DÖNEM KARI (ZARARI)133.241.942 56.400.131DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)133.241.942 56.400.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931996BIST