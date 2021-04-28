***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 19:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-632.137 199.509
Net Dönem Karı (Zararı)
133.241.942 56.400.131
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.909.288 -35.009.918
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.657.183 -1.514.838
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-62.252.105 -33.495.080
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.621.974 -22.705.542
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-78.838 145.085
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.653 6.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.582.789 -22.857.348
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.289.320 -1.315.329
Alınan Temettü
1.512.301
Alınan Faiz
11 1.657.183 2.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.039.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.039.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.407.362 199.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.407.362 199.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 466.318 266.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.873.680 466.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.873.680 466.318
Ters Repo Alacakları
5 90.027 12.002
Diğer Alacaklar
5 813
Finansal Varlıklar
6 304.641.976 170.807.082
TOPLAM VARLIKLAR
307.606.496 171.285.402
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 65.256 25.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.256 25.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
307.541.240 171.259.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
171.259.799 114.859.668
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
133.241.942 56.400.131
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.039.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 307.541.240 171.259.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.657.183 2.537
Temettü Gelirleri
1.512.301
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 70.604.237 22.627.994
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
62.252.105 33.495.080
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
134.513.525 57.637.912
Yönetim Ücretleri
4.13 -355.895 -219.824
Saklama Ücretleri
-132.133 -77.009
Denetim Ücretleri
-6.425 -3.952
Kurul Ücretleri
-57.892 -27.578
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -663.826 -896.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7.12 -55.412 -12.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.271.583 -1.237.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.241.942 56.400.131
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
133.241.942 56.400.131
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
133.241.942 56.400.131
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931996
BIST